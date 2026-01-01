Τροχαίο στον Κηφισό: Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν στο ύψος της Βαρυμπόμπης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Βαρυμπόμπης.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν, λίγο πριν από τις 18.00, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής.

Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες αλλά δεν έχει γίνει γνωστή η κατάστασή τους.



Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσχέρεια.