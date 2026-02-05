Τροχαίο στον Σκαραμαγκά: Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ - Απεγκλώβισαν άνδρα οι πυροσβέστες
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/2) στο οποίο ενεπλάκησαν λεωφορείο και ΙΧ, στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Πιο συγκεκριμένα, το ατύχημα έλαβε χώρα στην λεωφόρο Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά κατά τις 22.30 το βράδυ της Πέμπτης.
Η πρόσκρουση λεωφορείου και ΙΧ, που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα, ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο ανετράπη. Το ΙΧ υπέστη σοβαρές φθορές και ο οδηγός εγκλωβίστηκε.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Ελευσίνα, οι οποίοι απεγκλώβισαν τον οδηγό και τον παρέδωσαν, με σοβαρά τραύματα, στο ΕΚΑΒ.
Λόγω του ατυχήματος η κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.