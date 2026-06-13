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Παραδέχομαι πως έχω κακές συνήθειες ενώ οδηγώ. Όλοι έχουν. Είχα διαβάσει σε μία συνέντευξη πως ο μέγας Χουάν Μανουέλ Φάντζιο στα φανάρια… σκάλιζε τη μύτη του ή όπως μου είχε πει ο Βάλτερ Ρελ όταν του είχα πάρει συνέντευξη: «Δεν μπορώ να έχω μπροστά του άλλο αυτοκίνητο».

Το δικό μου κακό συνήθειο ήταν πως έτρωγα μέσα στο αυτοκίνητο ενώ οδηγούσα. Βέβαια με τα χρόνια «ωρίμασα» σκέφτομαι, την ασφάλειά μου (και των άλλων) και τις ποινές του Κ.Ο.Κ. Φυσικά είναι και το «ρεζιλίκι» όταν χάσεις την άδεια οδήγησης για μία τυρόπιτα. Βλέπεις η κατανάλωση τροφής (όπως και καφέ) πίσω από το τιμόνι επισύρει πρόστιμο 100 ευρώ και επιτόπου αφαίρεση του διπλώματος και των πινακίδων για 10 ημέρες. Όμως ας επιστρέψουμε στα πέντε σνακ/φαγητά, που με οδήγησαν να κόψω το φαγητό στο αυτοκίνητο με τον… δύσκολο τρόπο.

Όλα έγιναν πριν ασχοληθώ με την δημοσιογραφία και ενώ ήμουν φοιτητής στα ΤΕΙ στο Αιγάλεω και δούλευα. Η δουλειά ήταν διανομές φαρμάκων. Το αυτοκίνητο των διανομών (μικρό van) ήταν και το προσωπικό μου όχημα (κάποιες φορές) έτσι είχα και μία διευκόλυνση στις εξόδους μου.

Φυσικά αν δουλεύεις οκτώ ώρες την ημέρα ως διανομέας φαρμάκων, το αυτοκίνητό σου σταματάει να είναι απλώς ένα μεταφορικό μέσο. Γίνεται το γραφείο σου, το σαλόνι σου και, δυστυχώς, η τραπεζαρία σου. Στα νιάτα μου, πίστευα ότι το multitasking στο τιμόνι ήταν το δυνατό μου σημείο. Επιπλέον θεωρούσα τον εαυτό μου «γκουρού» όχι μόνο της οδήγησης αλλά και του γρήγορου φαγητού εν κινήσει.

Μέχρι που η πραγματικότητα, κάποια εγκαύματα και μερικοί λεκέδες που δεν βγήκαν ποτέ από το κάθισμα και το πουκάμισο– με προσγείωσαν απότομα. Μετά από χρόνια εμπειρίας, νέες βρισιές και αρκετά πλυντήρια αυτοκινήτων, σας παρουσιάζω τη μαύρη (ή κόκκινη από το κέτσαπ) λίστα: Τα 5 χειρότερα φαγητά (και ποτά) που μπορείς να φας ενώ οδηγείς.

1. Ο καφές με το «χαλαρό» καπάκι (και η απουσία ποτηροθήκης)

Η μέρα ξεκινούσε (και ξεκινάει) πάντα με καφέ. Τότε ήταν νες καφέ (ανήκω στη γενιά του φραπέ). Στο παλιό μου υπηρεσιακό όχημα, οι ποτηροθήκες ήταν ένα άγνωστο concept. Έτσι, η μέθοδος ήταν μία: Σφήνωμα του καφέ ανάμεσα στα πόδια ή στην κεντρική κονσόλα. Εκείνο το πρωί, ο barista είχε κλείσει το καπάκι «ίσα για να φαίνεται και να με εκδικηθεί».

Στο πρώτο έντονο φρένο, τα πόδια έσφιξαν ελαφρά και ασυναίσθητα ενώ το πλαστικό καπάκι υποχώρησε. Το αποτέλεσμα; Ένας πίδακας καυτού καφέ προσγειώθηκε στο παντελόνι μου. Το να προσπαθείς να κρατήσεις την πορεία σου επιβραδύνοντας από τα 80 χλμ/ώρα ενώ ταυτόχρονα παθαίνεις εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε ευαίσθητα σημεία, είναι μια εμπειρία που δεν την εύχομαι σε κανέναν. Άσε που πήγα να αλλάξω ρούχα και χάθηκε χρόνος, με το κάθισμα να αργεί να στεγνώσει…

2. Το «ωρολογιακό» Hot-Dog

Το hot-dog μοιάζει ιδανικό για οδήγηση: Μακρόστενο, χωράει στο ένα χέρι και μπορείς να οδηγείς με το άλλο. Ψέμα! Το hot-dog είναι ένας μηχανισμός υψηλής πίεσης. Καθώς οδηγούσα στην εθνική, το… λιμπίστηκα και αποφάσισα να δαγκώσω λίγο στην άκρη. Μάλλον το επιθυμούσα πολύ και με την πίεση που άσκησα, όλη η μουστάρδα, το κέτσαπ και λίγο από το βραστό κρεμμύδι εκτοξεύτηκαν από την πίσω πλευρά του, πέφτοντας απευθείας πάνω στο τιμόνι και στο λευκό σημείο του ασπρόμαυρου πουκαμίσου μου.

Για τα επόμενα 50 λεπτά, το τιμόνι γλιστρούσε σαν να ήταν αλειμμένο με βούτυρο κάνοντας κάθε στροφή μια περιπέτεια επιβίωσης. Επιπλέον το αυτοκίνητο μύριζε σαν καντίνα στην 5η λεωφόρο.

3. Παγωτό (Η αντίστροφη μέτρηση)

Το να τρως παγωτό ενώ οδηγείς το καλοκαίρι δεν είναι ευχαρίστηση, είναι αγώνας ταχύτητας ενάντια στο χρόνο και τη φυσική. Η θερμοκρασία μέσα στην καμπίνα χτυπάει κόκκινο, το παγωτό λιώνει με ρυθμούς fast forward και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι έχεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα πριν η σοκολάτα αρχίσει να τρέχει στον καρπό σου.

Στην προσπάθειά μου να γλείψω μια σταγόνα που έπεφτε πάνω μου, πήρα τα μάτια μου από το δρόμο και παραλίγο να «δαγκώσω» τον προφυλακτήρα του εμπρός αυτοκινήτου. Το παγωτό στο αυτοκίνητο θέλει δύο χέρια, ηρεμία και κυρίως... να είσαι σταματημένος.

4. Το «μαμαδίστικο» φαγητό σε ταπεράκι

Όταν η μάνα σου σού δίνει ταπεράκι με κεφτεδάκια και πατατούλες τηγανητές για τη δουλειά, νιώθεις ευλογημένος. Μέχρι να προσπαθήσεις να το φας με το ένα χέρι, ισορροπώντας το ταπεράκι στο γόνατο. Τότε διαπιστώνεις πως έχει και λίγη σαλτσούλα, την οποία σου είχαν κρατήσει μυστική. Στην πρώτη στροφή, το ταπεράκι πήρε κλίση 45 μοιρών. Η σάλτσα ντομάτας έγινε ένα με τη μοκέτα του συνοδηγού.

Παρά το ότι πέταξα το πατάκι το αυτοκίνητο μύριζε ανατολίτικα μπαχαρικά για τρεις μήνες, και η τηλεφωνική γκρίνια της μάνας μου που έχασα το καλό ταπεράκι αντηχεί ακόμα στα αυτιά μου. Τότε ταυτίστηκα με τον Λάμπρου από την ταινία Λούφα και Παραλλαγή.

5. Η «πυρηνική» τυρόπιτα με τραγανό φύλλο

Και φτάνουμε στον βασιλιά του τρόμου. Το σκηνικό: Χειμώνας, τρέξιμο για τις παραδόσεις φαρμάκων, και στο χέρι μια φρεσκοψημένη, καυτή τυρόπιτα με απίστευτα τραγανό φύλλο από φημισμένο τυροπιτάδικο στο κέντρο.

Το λάθος: Η πρώτη δαγκωματιά. Παρά τις προειδοποιήσεις του υπαλλήλου να την αφήσω να κρυώσει λίγο δαγκώνω αμέσως και το καυτό τυρί (μάλλον καυτό μέταλλο) εγκλωβίστηκε στον ουρανίσκο μου, προκαλώντας instant πανικό. Ακολούθησαν βρισιές και βαθιές ανάσες.

Γίνονται οι πρώτες παραδόσεις και αποφασίζω να εκμεταλλευτώ τον ανοιχτό δρόμο για να φάω την χλιαρή τυρόπιττα. Για να μην γίνω χάλια από τα φύλλα την δαγκώνω και την μασάω μέσα από το σακουλάκι για να μην πέσουν έξω. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά ως την τελευταία μπουκιά και τα εκατομμύρια φυλλαράκια. Καθώς προσπαθούσα να πάρω ανάσα με πιάνει ένα ξαφνικό, βιβλικό, δυνατό φτάρνισμα. Το αποτέλεσμα; Μια έκρηξη. Φταρνίστηκα με δύναμη μέσα στο χάρτινο σακουλάκι. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, χιλιάδες μικροσκοπικά, τραγανά φύλλα τυρόπιτας εκτοξεύτηκαν παντού. Γέμισε το παρμπρίζ, κόλλησαν στα μαλλιά μου, μπήκαν στους αεραγωγούς, κάλυψαν το ταμπλό.

Ένοιωσα σα να βρισκόμουν στο τζάμπολ του ‘Αρης-ΠΑΟΚ. Έχασα το δρόμο, δεν έβλεπα να οδηγήσω. Αναγκάστηκα να σταματήσω στην άκρη του δρόμου, μέσα στα νεύρα και τα… φύλλα.

Το πάθημα έγινε μάθημα

Εκείνη η τυρόπιτα ήταν το σημείο καμπής. Κοιτάζοντας τη θέση του οδηγού που έμοιαζε με βομβαρδισμένα ταψιά με τυρόπιτες, κατάλαβα ότι το φαγητό στο αυτοκίνητο δεν είναι απλώς μια βρώμικη συνήθεια, αλλά μια τεράστια απόσπαση προσοχής που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Από τότε, ηρέμησα. Πλέον, αν πεινάσω κατά τη διάρκεια των διαδρομών, σταματάω στην άκρη για πέντε λεπτά. Απολαμβάνω το φαγητό μου σαν άνθρωπος και, το κυριότερο, φτάνω στον προορισμό μου με ασφάλεια καθαρά ρούχα και αυτοκίνητο. Μόνο καφέ και νερό έχω μαζί μου. Είπαμε είμαι άνθρωπος με αδυναμίες…