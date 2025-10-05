Τρολάρισμα από τους οπαδούς της Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Σμιτ… στις φανέλες του Παναθηναϊκού

Οι οπαδοί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς βρήκαν έναν πρωτότυπο τρόπο να τιμήσουν τον Μίλαν Σμιτ, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας τους στην ανατροπή επί του Παναθηναϊκού (2-1) για τη 2η αγωνιστική του Europa League.

Κατά τη διάρκεια της μοναδικής βραδιάς για την ομάδα τους στο ΟΑΚΑ, που ήταν ουσιαστικά η πρώτη νίκη τους σε μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, κάποιοι οπαδοί αποφάσισαν να φτιάξουν ένα ξεχωριστό «σουβενίρ». Αγοράζοντας εμφανίσεις του Παναθηναϊκού, τύπωσαν στο πίσω μέρος το όνομα του Σμιτ, τον παίκτη που χάρισε τη νίκη στην ομάδα τους.

Για να δώσουν και μια έξτρα νότα στην κίνηση τους, επέλεξαν ως αριθμό το 12, αναφερόμενοι με αυτόν τον τρόπο στο τελικό σκορ του αγώνα (1-2). Η φωτογραφία μερικών από τους οπαδούς που προχώρησαν σε αυτή την πρωτότυπη κίνηση έγινε viral, αποδεικνύοντας με χιούμορ την αγάπη τους για την ομάδα και τη βραδιά που θα θυμούνται για πάντα.