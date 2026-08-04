Τρομακτικά μηνύματα στον Μπόρχα Ιγκλέσιας μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ: «Έπρεπε να σε σκοτώσουν»

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας έγινε ακόμη πιο γνωστός στο ευρύ κοινό μετά την επιτυχία της εθνικής Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, ο διεθνής επιθετικός επιλέγει σπάνια να εκφράζεται δημόσια και το κάνει μόνο για ζητήματα που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά, με τις τοποθετήσεις του να προκαλούν συχνά έντονες αντιδράσεις.

Κάτι παρόμοιο συνέβη ξανά, ωστόσο χωρίς να έχει τοποθετηθεί για την κρίση που επικρατεί στην Θέουτα, λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών προς την αυτόνομη κοινότητα της χώρας.

Ο Γαλικιανός επιθετικός, φρόντισε να γνωστοποιήσει, ένα μύνημα που δέχθηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο instagram.

«Για κάποιο λόγο δεν πρόκειται να μιλήσεις για όσα γίνονται στη Θέουτα, άθλιε γιε της π****νας. Έπρεπε να σε σκοτώσουν. Πριν από μία εβδομάδα φορούσες τη φανέλα της Ισπανίας και πανηγύριζες βάζοντας μουσική, αλλά όταν ήρθε η ώρα να υπερασπιστείς τη χώρα σου από μια ΕΙΣΒΟΛΗ, προτιμάς να ανεβάζεις story παίζοντας Mario Kart. Δεν έχεις ούτε ίχνος ντροπής, βρομόποντικα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανώνυμος χρήστης.

Ο Ιγκλέσιας φανερά ενοχλημένος δήλωσε «Έτσι είναι όλη μέρα, κάθε μέρα», δείχνωντας την αγανάκτηση του.