Τρομακτικές απειλές από τον Νταβίντ Λουίζ στην πρώην σύντροφο του - Τα μηνύματα που δέχθηκε (pic)

Δικαστήριο στη Βραζιλία εξέδωσε περιοριστικά μέτρα κατά του Νταβίντ Λουίζ, ο οποίος καταγγέλθηκε από την Φρανσίσκο Καρολαΐνι Μπαρμπόσα Καβαλκάντε για απειλές μέσω Instagram που, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, την έκαναν να φοβάται ακόμη και για τη ζωή της.

Μετά την κατάθεση που παρείχε η γυναίκα που μίλησε με τον νυν ποδοσφαιριστή της Πάφου το δικαστήριο της Σεαρά έκρινε ότι ήταν επαρκές για να ληφθεί το μέτρο. Ένα από τα μηνύματα που έστειλε ο Νταβίντ Λουίζ έγραφε τα εξής: «Μπορώ απλώς να σε εξαφανίσω. Έχω κάποιον που ξέρει πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Και τίποτα δεν θα φτάσει ποτέ σε εμένα, οπότε σβήσε το».

Ένα άλλο μήνυμα που έδωσε ο Φρανσίσκο Καρολαΐνι Μπαρμπόσα περιείχε το ακόλουθο μήνυμα από τον πρώην παίκτη της Τσέλσι και της Παρί Σεν Ζερμέν: «Ξέρεις ότι έχω χρήματα και δύναμη, οπότε μην φέρεσαι σαν ανόητος. Θα ήταν λυπηρό αν ο γιος σου έπρεπε να πληρώσει τις συνέπειες για τις πράξεις του».

Τόσο ο Μπαρμπόσα όσο και ο Νταβίντ Λουίζ είχαν εξωσυζυγική σχέση κατά τη διάρκεια των μηνών που ο Βραζιλιάνος διεθνής αγωνιζόταν στη Φορταλέζα, όπου έπαιζε ελάχιστα. Στη συνέχεια, αποχώρησε για την Πάφο στην Κύπρο, όπου δεν έχει κάνει ακόμη το ντεμπούτο του.

Προς το παρόν, όπως αναφέρει η «Globoesporte», ο Νταβίντ Λουίζ αρνήθηκε να σχολιάσει αυτήν την κατάσταση, όπως και οι στενότεροι συνεργάτες του.