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Κόσμος ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) Πυροσβεστική

Τρομακτική έκρηξη ισοπέδωσε σπίτι στο Οχάιο: Δύο ένοικοι εκτοξεύτηκαν μέτρα μακριά - Βίντεο σοκ

Τα άτομα εντοπίστηκαν ζωντανά αν και με βαριά εγκαύματα σε διαφορετικά σημεία της περιοχής.

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Πλατφόρμα Χ
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 30 Ιουλίου, στην πόλη Κάντον του Οχάιο των ΗΠΑ, όταν μια έκρηξη ισοπέδωσε ένα σπίτι και εκτόξευσε τους δύο ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα σε αυτό εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο εκκωφαντικός θόρυβος έγινε αισθητός σε ακτίνα περίπου 3,2 χιλιομέτρων, ενώ το ωστικό κύμα προκάλεσε μεγάλες ζημιές στη γύρω περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, ο ένας από τους δύο ενοίκους εκτοξεύτηκε περίπου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι. Οι διασώστες τον εντόπισαν ζωντανό, όμως έφερε σοβαρά εγκαύματα στο 80% του σώματός του και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο δεύτερος ένοικος βρέθηκε αρκετές ώρες αργότερα, σε απόσταση αρκετών οικοδομικών τετραγώνων από το σημείο της έκρηξης. Και εκείνος είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WKYC-TV News.

«Ήταν ένας τεράστιος κρότος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος. Έσπασαν ακόμη και τα παράθυρα των γειτονικών σπιτιών και ολόκληρο το σπίτι μου σείστηκε», είπε ένας γείτονας.

Τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης παραμένουν άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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