Σφοδρή κακοκαιρία στην Πάτρα: Χαλάζι «σάρωσε» την πόλη - Οι άνεμοι «ξήλωσαν» τζάμι μπαλκονιού

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε την Πάτρα το Σάββατο 10 Ιανουαρίου, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και οδηγούς και επιβεβαιώνοντας την ένταση της κακοκαιρίας που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα.

Μέσα σε λίγα λεπτά, δρόμοι, πεζοδρόμια και αυλές καλύφθηκαν από στρώματα χαλαζιού. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα η ορατότητα στους δρόμους να μειωθεί δραστικά και να δημιουργηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, σύμφωνα με το tempo24.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για τοπικά έντονα φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.

Ισχυρός άνεμος ξήλωσε τζάμι μπαλκονιού στο κέντρο της πόλης

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν ισχυρός άνεμος ξεκόλλησε τζάμι από μπαλκόνι διαμερίσματος 5ου ορόφου σε πολυκατοικία επί της οδού Αγίου Νικολάου, μεταξύ του πεζόδρομου της Μαιζώνος και της οδού Κορίνθου.

Το βαρύ τζάμι κατέληξε στο οδόστρωμα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση, ενώ ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε κανείς από το σημείο, αποτρέποντας τραυματισμούς. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία απέκλεισε την περιοχή και πραγματοποίησε έλεγχο για τυχόν άλλα επικίνδυνα αντικείμενα στο μπαλκόνι και στην πρόσοψη της πολυκατοικίας, όπως αναφέρει το thebest.gr.