Πολύ μεγάλη αύξηση σημείωσαν το 2025 οι απόπειρες ανθρωποκτονίας και οι ανθρωποκτονίες γυναικών, ενώ σημαντική είναι και η αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής βίας εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Για «τρομακτική πραγματικότητα» έκανε λόγο η πρόεδρος της Bundestag, Γιούλια Κλέκνερ και ανέδειξε επίσης την «ψηφιακή βία» μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα τα υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικογένειας ενόψει της «πορτοκαλί ημέρας», της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου, το 2025 έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας 209 γυναίκες. Από αυτές, οι 130 δολοφονήθηκαν από νυν ή πρώην σύντροφό τους και οι 70 από άλλο μέλος της οικογένειάς τους.

Στην «Ομοσπονδιακή Έκθεση για τα Εγκλήματα κατά των Γυναικών με βάση το Φύλο» και στην «Ομοσπονδιακή Έκθεση για την Ενδοοικογενειακή Βία», αναφέρεται ότι το προηγούμενο έτος η αστυνομία κατέγραψε συνολικά 1.176 γυναίκες θύματα ανθρωποκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας, κατά 36,9% περισσότερες από ό,τι το 2024. Συνολικά 292 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, εκ των οποίων οι 209 ήταν γυναίκες και κορίτσια. Οι 13 δολοφονήθηκαν από νυν ή πρώην σύντροφο, ενώ οι υπόλοιπες 79 από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Στα θύματα που ήταν άνδρες περιλαμβάνονται ανήλικοι και παιδιά.

Συνολικά, το 2025 η αστυνομία κατέγραψε 280.129 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κατά 2,8% αυξημένα από το 2024. Επρόκειτο για 197.667 γυναίκες και κορίτσια, εκ των οποίων οι 142.830 υπέστησαν βία από νυν ή πρώην σύντροφο και οι 54.837 από άνδρες του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Στην κατηγορία των σεξουαλικών αδικημάτων καταγράφηκαν 54.675 περιστατικά, ανάμεσά τους 20.123 βιασμοί, σεξουαλικοί εξαναγκασμοί ή σεξουαλικές επιθέσεις, με τα μισά από τα θύματα να είναι ανήλικα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αριθμός των γυναικών που έπεσαν θύματα τέτοιων επιθέσεων αυξήθηκε κατά 13,5%, ενώ μόνο στις περιπτώσεις βίας από σύντροφο η αύξηση έφθασε το 15%. Σύμφωνα επίσης με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), σχεδόν όλα τα περιστατικά λαμβάνουν χώρα στην κατοικία του θύματος, ενώ το 32,7% των θυτών δεν είναι Γερμανοί, παρότι στον γενικό πληθυσμό αποτελούν μόνο το 14%. Αντίστοιχα και μεταξύ των θυμάτων, το 31,9% προέρχεται από το εξωτερικό.

Ραγδαία άνοδος σημειώνεται και στα περιστατικά ψηφιακής βίας. Το 2025 καταγράφηκαν 31.221 γυναίκες θύματα (αύξηση κατά 17,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος), ενώ μόνο για τις περιπτώσεις ψηφιακών απειλών, εξαναγκασμού και παρενόχλησης ο αριθμός αυξήθηκε κατά 16,7% στις 15.796. Είναι ενδεικτικό ότι από το 2019 ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών σε αυτή την κατηγορία αυξήθηκε κατά 318%. Αυξητική τάση, κατά 17,7%, παρουσιάζει και η εμπορία ανθρώπων με στόχο την σεξουαλική εκμετάλλευση. Τα τρία τέταρτα αυτών των θυμάτων δεν είναι Γερμανοί πολίτες, επισημαίνεται.

Λιγότερο από το 5% των περιστατικών φτάνει στις Αρχές

Η ΒΚΑ τονίζει επίσης ότι η πραγματική έκταση της ενδοοικογενειακής βίας είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη. Σύμφωνα με τη μελέτη για την εγκληματικότητα που δεν καταγγέλλεται, εκτιμάται ότι λιγότερο από το 5% των περιστατικών ψυχολογικής ή σωματικής βίας εντός πρώην συντροφικών σχέσεων φτάνει τελικά στις Αρχές. Στο ίδιο πλαίσιο ωστόσο, θεωρείται πιθανό η αύξηση των αριθμών των περιστατικών που καταγράφεται να σχετίζεται με την αύξηση στην προθυμία των θυμάτων να απευθυνθούν στις Αρχές.

«Το 2026, είναι δυνατόν να πρέπει ακόμα να συζητάμε αν οι γυναίκες είναι ασφαλείς στη Γερμανία; Η απάντηση είναι αποκαρδιωτική – και εξοργιστική. Διότι, ναι: πρέπει! Η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί ούτε ιδιωτική υπόθεση ούτε ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας. Είναι μια τρομακτική πραγματικότητα. Ακόμα και σήμερα. Δεν πρέπει ποτέ να κουραστούμε να επιδιώκουμε την τιμωρία των δραστών. Στη χώρα μας, μια γυναίκα δολοφονείται από τον σύντροφο ή τον πρώην σύντροφό της σχεδόν κάθε τρεις ημέρες. Δεν πρόκειται απλώς για ένα στατιστικό στοιχείο σε κάποιον φάκελο. Είναι μια γειτόνισσα, μια συνάδελφος, μια φίλη. Είναι μια μητέρα που, το βράδυ, δεν θα επιστρέψει ποτέ στο σπίτι, κοντά στα παιδιά της. Δεν πρέπει ποτέ να σταματήσουμε να αναδεικνύουμε το ζήτημα και να διασφαλίζουμε ότι οι δράστες τιμωρούνται!», γράφει η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Γιούλια Κλέκνερ (CDU) σε άρθρο της στην εφημερίδα BILD και αναδεικνύει ιδιαίτερα τη βία κατά των γυναικών η οποία, όπως σημειώνει, δεν εισβάλλει από την πόρτα, αλλά φτάνει κατευθείαν στο κινητό τηλέφωνο. Πολλές γυναίκες αποφασίζουν να αποχωρήσουν από το διαδίκτυο, αναφέρει.

«Όταν όμως οι γυναίκες φιμώνονται, το ζήτημα αποκτά κοινωνικές διαστάσεις. Χάνουμε φωνές, οπτικές γωνίες και δημοκρατική συμμετοχή – δημιουργείται ένα κενό στην εκπροσώπηση», τονίζει και ζητά από τις ψηφιακές πλατφόρμες να αναλάβουν δράση προστατεύοντας τους χρήστες τους, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης των γυναικών που πλήττονται και αναδεικνύει την ευθύνη και των άλλων χρηστών του διαδικτύου: «Μπορούμε να επιλέξουμε να δώσουμε προσοχή και να υψώσουμε φωνή, αντί να συμμετέχουμε στα γέλια, να κάνουμε “like” σε αναρτήσεις ή να τις αναδημοσιεύουμε. Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών δεν ξεκινά από τους νόμους, αλλά από το κάθε άτομο ξεχωριστά. Ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετωπίζουμε δεν αποτελεί απλώς ένα κριτήριο για το συνταγματικό μας κράτος, αλλά και ένα μέτρο πολιτισμού και αξιοπρέπειας. Όσοι διαθέτουν αξιοπρέπεια, δεν ανέχονται τη βία κατά των γυναικών —ούτε καν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους στίχους τραγουδιών ή στα βιντεοπαιχνίδια», γράφει στο άρθρο της η Κλέκνερ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ