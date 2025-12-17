Τρομακτικό περιστατικό: Τραγουδιστής παθαίνει ηλεκτροπληξία την ώρα της συναυλίας

Μια τρομακτική στιγμή συνέβη σε συναυλία στην πρωτεύουσα του Περού, Λίμα, όταν ο τραγουδιστής Κάρλος Σουάρες υπέστη ηλεκτροπληξία από το μικρόφωνο του, ενώ παρουσίαζε τη μπάντα του σε γεμάτο μπαρ, σύμφωνα με πληροφορίες από την Daily Mail.

Ο Κάρλος Σουάρες, λίγο πριν ξεκινήσει να μιλήσει στο κοινό, σφίγγοντας το μικρόφωνο στο δεξί του χέρι μετά από ένα άκουσμα κιθάρας, άρχισε να φωνάζει και να υποχωρεί πίσω, ενώ οι μύες του τεντώνονταν από το ηλεκτρικό ρεύμα που τον είχε ακινητοποιήσει για σχεδόν 10 δευτερόλεπτα. Οι θεατές γύρω από τη σκηνή φώναξαν «Το ρεύμα, το ρεύμα», τρομοκρατημένοι από την κατάσταση.

LIMA: #cantante_se_electrocuta

JOVEN ARTISTA SE ELECTROCUTA EN CONCIERTO DE ROCK

El sábado, en el Quilca Yacana, del Centro Histórico de Lima, Mono, cantante y guitarrista de la banda "Mi Mejor Amigo Scott", se electrocutó por una mala instalación en el sistema de sonido. pic.twitter.com/bywJGnmyAH — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) December 15, 2025

Η γρήγορη αντίδραση ενός ηχολήπτη και ενός μέλους άλλης μπάντας, η οποία μόλις είχε ολοκληρώσει την εμφάνισή της, έσωσε τη ζωή του, αποσυνδέοντας το καλώδιο του μικροφώνου από την τροφοδοσία του ρεύματος. Ο μουσικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα, αν και οι θαυμαστές του αρχικά ανησυχούσαν για το χειρότερο.

Το περιστατικό συνέβη καθώς η μπάντα του Κάρλος, Mi Major Amigo Scott, προετοιμαζόταν για την εμφάνιση της σε μπαρ στη Λίμα. Βίντεο από το συμβάν δείχνει τον τραγουδιστή να καταρρέει και να πέφτει πάνω στον εξοπλισμό της μπάντας μετά την ηλεκτροπληξία, ενώ οι συνεργάτες του τον προσέτρεξαν για βοήθεια.

Μετά το περιστατικό, ο Κάρλος, γνωστός με το παρατσούκλι «Mono», ηρέμησε τους θαυμαστές του με ένα βίντεο στο Instagram, όπου φαινόταν με επιδέσμους στον αυχένα του και εξήγησε: «Αυτό που συνέβη θα μπορούσε να είχε θανατηφόρες συνέπειες. Αλλά είμαι καλά, έχω μερικά εγκαύματα στον αυχένα, αλλά δεν υπάρχουν άλλες επιπλοκές, ευτυχώς.»