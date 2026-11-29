Τη στιγμή μιας τρομακτικής μετωπικής σύγκρουσης στην Πορτογαλία, ενώ οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κατέγραψε ζωντανά στο Twitch η streamer Beatriz Nogueira, γνωστή στο διαδίκτυο ως BeatrizNGR, με το βίντεο του τροχαίου να κάνει στη συνέχεια τον γύρο των social media.

Η δημιουργός περιεχομένου, η οποία συνηθίζει να μεταδίδει στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της αλλά και περιεχόμενο σχετικό με gaming, κινούνταν την Παρασκευή (27/11) στους δρόμους της πόλης Λούρες, κάνοντας live streaming.

Κατά τη διάρκεια του live συνομιλούσε με τους θεατές της και διάβαζε τα μηνύματα που έφταναν στην οθόνη της. Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να στρέφει επανειλημμένα την προσοχή της στο κινητό τηλέφωνο, αλληλεπιδρώντας με το κοινό της ενώ βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.

Η κατάσταση, ωστόσο, πήρε επικίνδυνη τροπή όταν, κατά τη διάρκεια στροφής, το αυτοκίνητό της πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με όχημα που κινούνταν κανονικά από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η σύγκρουση καταγράφηκε καρέ καρέ από την κάμερα της streamer, με το σχετικό βίντεο να διαδίδεται ταχύτατα στο διαδίκτυο.

Δείτε το βίντεο της μετωπικής σύγκρουσης

Portekizli Twitch yayıncısı beatrizngr, canlı yayında virajı dönerken telefonuna bakması sonucu kaza yaptı ve yayını hızla sonlandırırken çarptığı araçtan çığlık sesleri duyuldu. pic.twitter.com/ZvkzH7tUIC — platcorn (@platcornweb) November 27, 2026

Σύμφωνα με το πορτογαλικό ειδησεογραφικό μέσο Notícias ao Minuto, το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ 17:00 και 18:00 την Παρασκευή, στον δρόμο EN250, στην περιοχή Santo António de Cavaleiros, στη Λούρες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στην καταγραφή του περιστατικού.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα για τους επιβαίνοντες στα δύο οχήματα.

Δεύτερος αποκλεισμός της streamer από το Twitch

Οι συνέπειες του περιστατικού δεν περιορίστηκαν, ωστόσο, στο τροχαίο. Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα Twitch προχώρησε στην προσωρινή αναστολή του λογαριασμού της BeatrizNGR.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα BetterBanned, η οποία παρακολουθεί τις αναστολές λογαριασμών στην πλατφόρμα, πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η συγκεκριμένη streamer τίθεται εκτός Twitch. Η πρώτη αναστολή είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2025 και είχε διάρκεια μόλις μίας ημέρας.

Οι κανόνες της πλατφόρμας απαγορεύουν τη μετάδοση επικίνδυνης συμπεριφοράς κατά την οδήγηση, καθώς και πρακτικές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τον δημιουργό περιεχομένου όσο και τρίτους. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η απόσπαση της προσοχής του οδηγού μέσω της ανάγνωσης μηνυμάτων ή της αλληλεπίδρασης με τους θεατές κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που streamer τιμωρείται για επικίνδυνη οδήγηση

Ανάλογες κυρώσεις έχουν επιβληθεί και σε άλλους δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της streamer ExtraEmily, ο λογαριασμός της οποίας είχε τεθεί σε αναστολή έπειτα από περιστατικό κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, όταν φέρεται να αποσπάστηκε η προσοχή της από την οδήγηση και να κινδύνευσε να συγκρουστεί με άλλο όχημα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, το Twitch δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως ότι η αναστολή του λογαριασμού της BeatrizNGR συνδέεται άμεσα με το συγκεκριμένο τροχαίο, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή ούτε η διάρκεια του αποκλεισμού της.