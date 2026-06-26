Τρομακτικό τροχαίο στις ΗΠΑ: ΙΧ σε ξέφρενη πορεία παρασύρει και πετά στον αέρα δύο γυναίκες - Βίντεο

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από το φρικτό τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο (20/6) στο Νιού Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, καταγράφοντας τη στιγμή που ένα αυτοκίνητο, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, παρασύρει δύο γυναίκες ενώ διέσχιζαν διάβαση πεζών.

Τα θύματα, η 58χρονη Μαριάνα Ελίζαμπεθ Βαλβέρδε Μπελτράν και η 61χρονη Μαρία Ιζαμπέλ Ντε Λος Άντζελες Σαλγκάδο Αγιάλα, επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά από έξοδο με φίλους, όπου είχαν παρακολουθήσει αγώνα του Μουντιάλ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι δύο γυναίκες είχαν ξεκινήσει να διασχίζουν τη διασταύρωση στην πόλη Νιούαρκ όταν, ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο εισήλθε στη διάβαση με υπερβολική ταχύτητα, παρασύροντάς τες. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι δύο πεζές υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο 26χρονος Ντέιβιντ Τζ. Ζαπάτα-Βέρα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μέσω υλικού από κάμερες κυκλοφορίας.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο οδηγός επιτάχυνε προκειμένου να περάσει τη διασταύρωση λίγο πριν το φανάρι γίνει κόκκινο. «Δεν ξέρω αν ήταν μεθυσμένος, αλλά πάτησε γκάζι για να προλάβει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 26χρονος παραδόθηκε στις Αρχές την Τρίτη, τρεις ημέρες μετά το δυστύχημα, και κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού από τροχαίο, εγκατάλειψη του τόπου δυστυχήματος με θανατηφόρο αποτέλεσμα, καθώς και έκθεση τραυματισμένου θύματος σε κίνδυνο.