Τρομακτικό τροχαίο στις ΗΠΑ: «Τούμπαρε» αυτοκίνητο με 4 παιδιά - Βρέφος εκσφενδονίστηκε στον αέρα

Σκηνές που κόβουν την ανάσα καταγράφηκαν στην πολιτεία του Αρκάνσας στις ΗΠΑ, όταν καταδίωξη κατέληξε σε σφοδρό τροχαίο ατύχημα με όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερα μικρά παιδιά, σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Ο 28χρονος Τάιρις Φλέτσερ φέρεται να κινούνταν με ταχύτητα που έφτανε τα 160 χλμ./ώρα, επιχειρώντας να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, όταν το όχημά του ανετράπη έπειτα από απώλεια ελέγχου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του nypost.com.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Μαΐου, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν το όχημα για τροχονομική παράβαση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα και ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα, οδηγώντας σε καταδίωξη σε επαρχιακό δρόμο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Arkansas State Police, οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν αρχικά ότι στο όχημα επέβαιναν ανήλικα παιδιά. Η καταδίωξη έληξε με δραματικό τρόπο, όταν το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε στύλο φωτισμού και ανετράπη βίαια.

Εκσφενδονίστηκε παιδί από το όχημα

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές καταγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Αστυνομικός πλησιάζει προσεκτικά το αναποδογυρισμένο όχημα και εντοπίζει ένα βρέφος μόλις τεσσάρων μηνών πεσμένο στο γρασίδι, κοντά σε πεσμένα ηλεκτρικά καλώδια.

Ο αστυνομικός το σήκωσε αμέσως και το μετέφερε σε ασφαλές σημείο, ενώ άλλοι συνάδελφοί του έσπευσαν να ελέγξουν το όχημα. Συνολικά, στο αυτοκίνητο επέβαιναν τέσσερα παιδιά ηλικίας κάτω των έξι ετών. Οι αστυνομικοί τα απεγκλώβισαν από το αναποδογυρισμένο όχημα και τα μετέφεραν σε περιπολικά για τις πρώτες βοήθειες.

Τα μικρότερα τυλίχθηκαν με κουβέρτες, τους δόθηκε νερό, ενώ στο σημείο έσπευσαν διασώστες. Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, όλα τα παιδιά υπέστησαν ευτυχώς ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν σε ιατρικό κέντρο για προληπτικούς ελέγχους. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η μητέρα τους.

Ναρκωτικά και όπλα στο αυτοκίνητο

Κατά τον έλεγχο του οχήματος, οι αρχές εντόπισαν παραποιημένο πυροβόλο όπλο και ποσότητα μαριχουάνας, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη δικογραφία.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομικής επιχείρησης, ο οδηγός είχε τη δυνατότητα να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο επέλεξε να συνεχίσει την επικίνδυνη διαφυγή. «Ως πατέρας, δεν μπορώ να διανοηθώ μια τέτοια απόφαση με παιδιά μέσα στο όχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματούχος της αστυνομίας, περιγράφοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Σε βάρος του Τάιρις Φλέτσερ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για παραβάσεις του ΚΟΚ, κατοχή ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.