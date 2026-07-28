Τρομακτικό βίντεο: 17χρονος πηδάει στη θάλασσα από γκρεμό στο Σαν Ντιέγκο και χτυπάει στα βράχια

Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό στις βραχώδεις ακτές του Sunset Cliffs στο Σαν Ντιέγκο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού ένας 17χρονος τραυματίστηκε σοβαρά επιχειρώντας να κάνει άλμα από τα βράχια στη θάλασσα.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο έφηβος φαίνεται να πηδά από τον γκρεμό, να χτυπά στα βράχια κατά την πτώση του και στη συνέχεια να καταλήγει στη θάλασσα. Αδυνατώντας να κινηθεί, χρειάστηκε την άμεση βοήθεια λουόμενων, οι οποίοι έσπευσαν να τον κρατήσουν στην επιφάνεια του νερού μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Στο σημείο έσπευσαν ναυαγοσώστες και πυροσβέστες του Σαν Ντιέγκο, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση τεχνικής διάσωσης χρησιμοποιώντας ειδικό σύστημα σχοινιών, προκειμένου να προσεγγίσουν τον τραυματισμένο 17χρονο και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από τα βράχια.

Ο νεαρός διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

«Είναι παράνομο και εξαιρετικά επικίνδυνο»

Οι τοπικές Αρχές υπενθυμίζουν ότι οι βουτιές από τους γκρεμούς στο Sunset Cliffs απαγορεύονται, καθώς εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Ντιέγκο, οι κρυμμένοι βράχοι, οι μεταβαλλόμενες παλίρροιες και οι απρόβλεπτες συνθήκες της θάλασσας καθιστούν κάθε άλμα ιδιαίτερα επικίνδυνο, ακόμη και για έμπειρους κολυμβητές.

Μάλιστα, την ημέρα του ατυχήματος επικρατούσε έντονος κυματισμός κατά μήκος της ακτογραμμής, γεγονός που έκανε τις συνθήκες ακόμη πιο επικίνδυνες.

Το viral βίντεο δεν απέτρεψε τους μιμητές

Παρά τη δημοσιότητα που πήρε το περιστατικό, τηλεοπτικό συνεργείο του FOX 5/KUSI κατέγραψε λίγες ώρες αργότερα αρκετούς εφήβους να σκαρφαλώνουν ξανά στους ίδιους βράχους και να πραγματοποιούν άλματα στη θάλασσα.

Μάλιστα, αρκετοί δήλωσαν ότι είχαν ήδη δει το viral βίντεο της διάσωσης, αλλά ταξίδεψαν από την κομητεία Όραντζ μέχρι το Sunset Cliffs για να δοκιμάσουν και οι ίδιοι.

Οι ίδιοι περιέγραψαν την τάση ως «aura farming», έναν όρο που χρησιμοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να περιγράψει επικίνδυνες ή εντυπωσιακές πράξεις με στόχο την απόκτηση δημοφιλίας και την προβολή μιας «τολμηρής» εικόνας στο διαδίκτυο.

Οι Αρχές απευθύνουν νέα έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις απαγορευμένες περιοχές για άλματα από γκρεμούς, επισημαίνοντας ότι μια λανθασμένη κίνηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή εκείνου που επιχειρεί το άλμα, αλλά και των διασωστών που καλούνται να επέμβουν όταν κάτι πάει στραβά.