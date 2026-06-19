Τρομακτικό βίντεο από Ιλινόις: Καταγράφει το σπίτι του να καταρρέει από ανεμοστρόβιλο ενώ είναι μέσα

Τον απόλυτο τρόμο βίωσε ένας κάτοικος της κομητείας του Έφινγχαμ στο Ιλινόις των ΗΠΑ, όταν ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή του και μέσα σε λίγα λεπτά μετέτρεψε σε ερείπια το σπίτι του, ενώ ο ίδιος βρισκόταν μέσα.

Ο Τρέβορ Κερκ κατέγραψε καρέ καρέ τη στιγμή της καταστροφής και το ανατριχιαστικό βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Στην αρχή του βίντεο, ο Κερκ τραβάει από το εσωτερικό του σπιτιού του, με έναν απόκοσμο θόρυβο να ακούγεται από έξω, ενώ ο ίδιος αναφέρει: «Αυτή τη στιγμή έξω από το σπίτι μου υπάρχει ένας ανεμοστρόβιλος».

Ξαφνικά το σπίτι βυθίζεται στο σκοτάδι και ο θόρυβος γίνεται ακόμα εντονότερος καθώς ο ανεμοστρόβιλος έχει πλέον πλησιάσει την κατοικία του Κερκ. Ακούγονται αντικείμενα να σπάνε και ο ίδιος αναζητά σημείο να προστατευτεί.

Το βίντεο «κόβεται» για λίγα δευτερόλεπτα και ξεκινά εκ νέου δείχνοντας το σπίτι του Κερκ να έχει γίνει πλέον ένας σωρός ερειπίων. Ο ίδιος βρίσκεται σε σοκ, λέγοντας: «Θεέ μου, τι συνέβη;», χωρίς να μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέπει.

«Λοιπόν, αυτό σίγουρα δεν το είχα στο πρόγραμμα για το 2026...», γράφει συντετριμμένος στη λεζάντα του βίντεο στο Instagram.

«Πρώτα απ' όλα, είμαι ασφαλής και έχω μόνο μερικές μικρές γρατζουνιές και αμυχές. Ο Κύριος με προστάτευσε.

Είμαι τόσο ευγνώμων για την απίστευτη αγάπη και υποστήριξη που έχω λάβει από την οικογένειά μου, την εκκλησία και την κοινότητά μου.

Προσεύχομαι για όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την καταιγίδα», τονίζει ο Κερκ, ενώ κλείνει με έναν ψαλμό. «Αυτός είναι το καταφύγιό μου και το οχυρό μου. Ο Θεός μου, σε Αυτόν θα έχω εμπιστοσύνη».

Σαρωτικό το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου

Όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε την περιοχή κινήθκε στο έδαφος για περίπου 20 χιλιόμετρα, αφήνοντας πίσω του σοβαρές καταστροφές σε σπίτια και υποδομές, αλλά και διαλυμένα οχήματα, κλειστούς δρόμους και διακοπές ρεύματος. Συνολικά, φέρονται να επηρεάστηκαν 130.000 σπίτια.

Σύμφωνα με τον απολογισμό, 30 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ 29 έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα από το ακραίο καιρικό φαινόμενο, εκτός από ορισμένους τραυματισμούς.