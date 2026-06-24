Τρομακτικό βίντεο από τη στιγμή που 13χρονος πέφτει από ύψος 15 μέτρων σε παιχνίδι στη Disneyland
Ο ανήλικος φέρεται να προσπάθησε να αποδεσμευτεί από το όχημα λίγο πριν από τη μεγάλη πτώση της διαδρομής, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο νερό.
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Disneyland της Καλιφόρνια, όταν ένας 13χρονος έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων κατά τη διάρκεια διαδρομής σε δημοφιλές παιχνίδι του θεματικού πάρκου.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στο Tiana’s Bayou Adventure, το water ride που αντικατέστησε το γνωστό Splash Mountain. Βίντεο που κυκλοφόρησε καταγράφει τη στιγμή του ατυχήματος, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι επισκέπτες του παιχνιδιού επιβιβάζονται σε ειδικά οχήματα που κινούνται σε τεχνητή υδάτινη διαδρομή και καταλήγουν σε μία μεγάλη πτώση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε να αποδεσμευτεί από το όχημα λίγο πριν από το σημείο της μεγάλης κατάβασης. Τότε έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και κατέληξε στο νερό.
Παρά την πτώση από σημαντικό ύψος, το παιδί δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.
Αφού ανασύρθηκε, παραδόθηκε στη μητέρα του και μεταφέρθηκε προληπτικά σε κοντινό κέντρο υγείας για εξετάσεις.
Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε μόνο ελαφρές εκδορές, με αποτέλεσμα να λάβει εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα, την ίδια ημέρα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες επισκεπτών που βρίσκονταν στο παιχνίδι, η λειτουργία της διαδρομής διακόπηκε προσωρινά μετά το περιστατικό και στη συνέχεια συνεχίστηκε κανονικά.