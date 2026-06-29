Τρομακτικό βίντεο από τον σεισμό στη Βενεζουέλα: Κτίριο καταρρέει, άνθρωποι σωριάζονται στον δρόμο

«Κόβουν την ανάσα» τα βίντεο που κατακλύζουν τα social media σε παγκόσμιο επίπεδο, από τη στιγμή του φονικού «διπλού» σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου (τοπική ώρα, γύρω στη 1 της Πέμπτης ώρα Ελλάδος).

Σχεδόν 1.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον ισχυρότερο σεισμό που σημειώθηκε στη χώρα εδώ και πάνω από 100 χρόνια, ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, με τα συνεργεία διάσωσης αλλά και απλούς πολίτες να βρίσκονται όλο το 24ωρο πάνω από τα συντρίμμια σε μια αγωνιώδη αναζήτηση κάθε ίχνους ζωής.

Φωτό: Reuters

Η παράκτια πολιτεία Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας χτυπήθηκε περισσότερο από την τεράστια φυσική καταστροφή, η οποία έχει προκαλέσει επίσης τον τραυματισμό περίπου 3.150 ανθρώπων και τον εκτοπισμό 12.721, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Guardian.

Φωτό: Reuters

Σε νέο συγκλονιστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από την ώρα του σεισμού, αποτυπώνεται η τεράστια ισχύς του φυσικού φαινομένου. Πλήθος ανθρώπων προσπαθούν με δυσκολία να κρατηθούν όρθιοι ενώ τρέχουν να ξεφύγουν σε ανοιχτό χώρο, με την ένταση του Εγκέλαδου να τους ρίχνει αρκετούς στο έδαφος, ενώ στο βάθος φαίνεται ένα τεράστιο κτίριο να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος.

Παρά τις τραγικές απώλειες, οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν οδηγήσει και σε συγκινητικές διασώσεις, μεταξύ των οποίων ενός βρέφους και μίας γυναίκας που ανασύρθηκε ζωντανή αφού παρέμεινε περισσότερο από τρεις ημέρες κάτω από τα ερείπια, αλλά και ενός νεαρού που αγκαλιάζει κλαίγοντας τον διασώστη του αμέσως μετά την ανάσυρσή του.

🇻🇪 STUNNING RESCUE: A young man is pulled out after being buried under rubble for days in La Guaira, Venezuela.



The boy can be heard sobbing tears of joy and relief after being rescued with only a few visible injuries.



Miracles do happen!https://t.co/WsqeXtHXlb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2026

Οι Αρχές της Βενεζουέλας εκφράζουν την ελπίδα ότι ο ερχομός και άλλων διεθνών ομάδων διάσωσης καθώς και περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας, θα ενισχύσει τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις έρευνας και ανακούφισης των πληγέντων.