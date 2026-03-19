Τρομακτικό βίντεο: Ισραηλινός πύραυλος πέφτει δίπλα σε Ρώσο δημοσιογράφο στον Λίβανο

Το βίντεο, σύμφωνα με το Russia Today, δείχνει τον δημοσιογράφο Στιβ Σουίνι ο οποίος βρίσκεται στο νότιο Λίβανο μαζί με τον εικονολήπτη του να έχουν λάβει θέση για την ανταπόκριση δίπλα σε σημείο που πέφτει πύραυλος από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, τόσο ο δημοσιογράφος όσο και ο εικονολήπτης του νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

H εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε πως η επίθεση δεν είναι τυχαία και συμπλήρωσε πως «η Ρωσία αναμένει την αντίδραση των διεθνών οργανισμών».