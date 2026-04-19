Τρομακτικό βίντεο του Ιράν με υπόγεια γεμάτα πυραύλους: «Τα ανανεώνουμε ταχύτερα από ό,τι πριν»

Σε ταχύτερη αναβάθμιση και ανανέωση των εκτοξευτών πυραύλων και drones σε σχέση με την περίοδο πριν τον πόλεμο με ΗΠΑ και Ισραήλ, δηλώνει ότι προχωρά το Ιράν, σύμφωνα με όσα είπε ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης την Κυριακή (19/4).

Όπως μετέφερε το Nournews, ο Majid Mousavi τόνισε ότι οι διαδικασίες ενίσχυσης των συστημάτων αυτών έχουν επιταχυνθεί, παρά τα πλήγματα που έχει δεχτεί το ιρανικό οπλοστάσιο.

Υπενθυμίζεται ότι βασικός στόχος της κοινής επίθεσης Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου, πέρα από την εξουδετέρωση των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, είναι η αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις.

Οι δηλώσεις του ηγετικού στελέχους των Φρουρών της Επανάστασης έρχονται σε αυτό το πλαίσιο να δείξουν ότι η χώρα συνεχίζει και ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

Η τοποθέτηση του Mousavi συνοδεύτηκε από ένα επεξεργασμένο βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να επιθεωρεί πελώρια υπόγεια εγκατάσταση πυραύλων, χωρίς να προσδιορίζεται η τοποθεσία.

Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνονται εικόνες από drones, πυραύλους και εκτοξευτές που βρίσκονται σε υπόγειους χώρους, καθώς και πλάνα από εκτοξεύσεις πυραύλων από το έδαφος.

Σε μια περίοδο που η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών κλιμακώνεται εκ νέου και η εκεχειρία απειλείται με κατάρρευση, τέτοια προπαγανδιστικά βίντεο στοχεύουν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του Ιράν ως επίδειξη δύναμης.

Για «παραβίαση» της εκεχειρίας μιλά και το Ιράν

Το Ιράν επανέλαβε σήμερα πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός συνιστά «όχι μονάχα μια παραβίαση της εκεχειρίας», αλλά επίσης «μια παράνομη και εγκληματική ενέργεια», την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι παραβίασε την εκεχειρία στα Στενά του Ορμούζ.



«Το να επιβάλει εσκεμμένα μια συλλογική τιμωρία στον ιρανικό λαό, ισοδυναμεί με ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», έγραψε στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ.