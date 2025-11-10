Τρομακτικός τραυματισμός τερματοφύλακα στο Μεξικό μετά από εγκληματικό τάκλιν (vid)
Ο τερματοφύλακας της Κρουζ Αζούλ, Κέβιν Μιερ υπέστη κάταγμα κνήμης μετά από τρομακτικό μαρκάρισμα του Ανταλμπέρτο Καρασκίγια της Πούμας.
Σοκαριστικός τραυματισμός στο Μεξικό. Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της αναμέτρησης της Κρουζ Αζούλ με την Πούμας για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Απερτούρα της Liga MX, το οποίο έληξε 2-3, κανείς δεν είχε όρεξη να μιλήσει για το αποτέλεσμα. Ο Λόγος; Ο τρομακτικός τραυματισμός του τερματοφύλακα της Κρουζ Αζόυλ, Κέβιν Μιέρ, ο οποίος βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από εγκληματικό τάκλιν του Ανταλμπέρτο Καρασκίγια.
Όλα συνέβησαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν ο Κολομβιανός γκολκίπερ της Αζούλ έδιωξε την μπάλα με τα πόδια, όμως ο Παναμέζος μεσοεπιθετικός της Πούμας τον βρήκε στην κνήμη με τις τάπες στην προσπάθειά του να τον αιφνιδιάσει για να του αποσπάσει τη μπάλα. Ο Μιέρ πρόλαβε να απομακρύνει τη μπάλα, όμως δε πρόλαβε να μαζέψει το πόδι του.
Ο τερματοφύλακας της Κρουζ Αζούλ πήγε στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κνήμης. Ο χρόνος αποκατάστασής του προβλέπεται πως θα ξεπεράσει τους τρεις μήνες.
Αυτό, όμως που προκαλεί εντύπωση, είναι το γεγονός πως ο διαιτητής της αναμέτρησης δεν έδειξε στον Παναμέζο μεσοεπιθετικό της Πούμας, Καρασκίγια την κόκκινη κάρτα, αλλά αντ' αυτού αρκέστηκε στην κίτρινη. Η Κρουζ Αζούλ, η οποία ηττήθηκε τελικά μετά από δύο τέρματα στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα και «έπεσε» από την κορυφή της Απερτούρα, ζητάει την παραδειγματική του τιμωρία.