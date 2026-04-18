Τρομακτικός τραυματισμός πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ στο Champions League Ασίας - Έπεσε αναίσθητος

Ένας σοκαριστικός τραυματισμός συνέβη στην αναμέτρηση για το Champions League Ασίας ανάμεσα στην Αλ Αχλί και τη Τζόχορ Νταρούλ. Μάλιστα ο ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε είναι παλιός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων.

Ο λόγος για τον Ζάιρο ντα Σίλβα, τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Μαλαισία και την Τζοχόρ Νταρούλ. Στην αναμέτρηση της ομάδας του με την Αλ Αχλί στα πλαίσια του ασιατικού Champions League, λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Βραζιλιάνος επιθετικός δέχτηκε μια κλωτσιά στο πρόσωπο από τον Μαϊράσι, την ώρα που ο τελευταίος πήγε να απομακρύνει την μπάλα με ανάποδο ψαλίδι. Ο 33χρονος μετά την τρομακτική κλωτσιά βρέθηκε στο έδαφος αναίσθητος, με τους ποδοσφαιριστές να φωνάζουν αμέσως από το ιατρικό επιτελείο να μπει στο γήπεδο για αν δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Ο Ζάιρο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο οπού και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Μάλιστα χρειάστηκε να κάνει επέμβαση και αρκετά ράμματα στο πάνω χείλος το οποίο, όπως λέει και ο ίδιος σε σχετικό βίντεο που ανέβασε ο χειρούργος του, ένιωθε ότι όλο το πάνω κομμάτι είχε ξεριζωθεί.