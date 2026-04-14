Τρομερή αντίδραση: Ποδοσφαιριστής φίλησε διαιτητή στο μέτωπο και εκείνος του έριξε δολοφονικό βλέμμα

Στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα σε ένα ματς για το γκρουπ του υποβιβασμού ανάμεσα στην Μπανκ Ελ Αχλί και την Ελ Μοκαουλούν, μια απόφαση διαιτητή προκάλεσε μια αυθόρμητη αντίδραση ενός ποδοσφαιριστή η οποία έγινε viral.

Συγκεκριμένα ο διαιτητής της αναμέτρησης κατακύρωσε στο 80' γκολ των γηπεδούχων μετά από παρέμβαση του VAR, προκαλώντας την ανακούφιση και τον ενθουσιασμό ενός ποδοσφαιριστή της ομάδας που σκόραρε, ο οποίος έπιασε τον άρχοντα του αγώνα και τον... φίλησε στο μέτωπο. Η αντίδραση του διαιτητή Μοχάμεντ Αμπάς ήταν επίσης ξεκαρδιστική, καθώς ξαφνιασμένος έριξε ένα... «δολοφονικό» βλέμμα στον ποδοσφαιριστή Οφά και απορημένος έδειξε την σέντρα. Για την ιστορία η αναμέτρηση έληξε 2-1 υπέρ της Μπανκ Ελ Αχλί, η οποία βρίσκεται στη 2η θέση του γκρουπ υποβιβασμού.