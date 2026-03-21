Τρομερή δήλωση Χακίμι για Κύπελλο Εθνών: «Δεν δέχομαι την απονομή του Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο»

Ο Ασράφ Χακίμι, ένας εκ των πρωταγωνιστών του Μαρόκο στο πολυσυζητημένο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, έκανε μια απίστευτη δήλωση που θα συζητηθεί.

Ο μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν ήταν κάθετος, λέγοντας πως δεν συμφωνεί με την απόφαση της αφρικανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να απονέμει το τρόπαιο στην χώρα του, τονίζοντας πως το κύπελλο δεν κερδίζεται με τέτοιες αποφάσεις, αλλά μέσα στο γήπεδο, όπου η ομάδα του δεν τα κατάφερε. Συνέχισε λέγοντας πως η Σενεγάλη το κέρδισε δίκαια, ενώ προέτρεψε τους συμπαίκτες του να τηρήσουν την ίδια στάση με τον ίδιο.

“My mum told me to reject the AFCON trophy. I'm officially rejecting the trophy and hope my teammates do the same. We had a chance to win it but we failed to win it. That's football, sometimes you win and sometimes you lose. Senegal beat us… pic.twitter.com/t6AvJHqKhV — Lammens Gloves🔴🧤 (@RedCantonaUtd) March 20, 2026

Οι δηλώσεις του Ασράφ Χακίμι

«Η μητέρα μου, μου είπε να αρνηθούμε το τρόπαιο του Κόπα Αφρικα. Επίσημα δηλώνω ότι δεν δέχομαι την απονομή του τροπαίου σε εμάς, και ελπίζω και οι συμπαίκτες μου να πράξουν το ίδιο. Είχαμε την ευκαιρία μας να το κατακτήσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε».

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές νικάς, κάποιες χάνεις. Η Σενεγάλη μας νίκησε δίκαια και άξιζε τη νίκη. Θα ήταν άδικο να χαλάσουμε τη χαρά τους μετά την σκληρή δουλειά τους στον αγωνιστικό χώρο. Σέβομαι την απόφαση αλλά αρνούμαι επίσημα την απονομή. Δεν κερδίσαμε το τρόπαιο του 2025. Η Σενεγάλη το έκανε και την συγχαίρω για ακόμη μια φορά».