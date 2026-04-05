Τρομερή ένταση μετά το Τράμπζονσπορ - Γαλατασαράϊ - Ποδοσφαιριστές πιάστηκαν στα χέρια

Η Τράμπζονσπορ επικράτησε της Γαλατασαράι με 2-1 στην Τραπεζούντα και έβαλε «φωτιά» στο πρωτάθλημα, πλησιάζοντας την στον βαθμό με έξι αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν.

«Φωτιά» δεν πήρε όμως μόνο ο βαθμολογικός πίνακας. Μετά την λήξη της αναμέτρησης υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων, οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια με την κατάσταση να ηρεμεί λίγη ώρα μετά με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων. Όλα ξεκίνησαν από τον ποδοσφαιριστή της Γαλατασαράι Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ξεκινώντας την ένταση.