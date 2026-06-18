Τρομερή σκηνή: Κολομβιανοί παρηγόρησαν νεαρό Ουζμπέκο που έκλαιγε για γκολ που δέχτηκε η χώρα του

Το Ουζμπεκιστάν στην πρώτη του παρουσία σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου γνώρισε την ήττα στο πρώτο του παιχνίδι με 3-1 από την Κολομβία στο γήπεδο «Αζτέκα» στο Μέξικο Σίτι.

Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης ένα καταπληκτικό σκηνικό εκτυλίχθηκε στις κερκίδες του γηπέδου, όταν μετά από γκολ της Κολομβίας ένας νεαρός Ουζμπέκος έβαλε τα κλάματα. Αμέσως οι Κολομβιανοί φίλαθλοι που υπήρχαν τριγύρω του στην κερκίδα έσπευσαν να τον παρηγορήσουν, δημιουργώντας μια πολύ όμορφη στιγμή που θέλουμε να υπάρχει στα γήπεδα.