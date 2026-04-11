Τρομερή υπόθεση τραντάζει το ιταλικό ποδόσφαιρο: Ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για βιασμό φοιτήτριας

Μια είδηση-σοκ έχει ταράξει την ιταλική κοινωνία και τον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς τρεις πρώην ποδοσφαιριστές της Μπρά, η οποία αγωνίζεται στην Serie C, βρίσκονται υπό έρευνα για ομαδικό βιασμό νεαρής γυναίκας, ενώ ένας από αυτούς κατηγορείται και για διάδοση εκδικητικού πορνογραφικού υλικού.

Συγκεκριμένα η συγκεκριμένη υπόθεση ερευνάται από την εισαγγελία του Άστι μετά από καταγγελία της φοιτήτριας, η οποία όπως υποστηρίζει, έπεσε θύμα κακοποίησης κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την άνοδο της ομάδας του Κούνεο στη Serie C, στις 30 Μαϊου. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 22χρονος επιθετικός Αλέσιο Ρόζα, ο οποίος αγωνίζεται στη Λιγκόρνα στην Serie D, ο 23χρονος Φάουστο Περσέου που παίζει στην Τζουλινόβα, αλλά και ο 20χρονος Κριστ Τζίζους Μαουέτε, που αγωνίζεται πλέον στη Λιβόρνο.

“Stuprata dopo la festa per la Serie C”: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio https://t.co/dY9Sjz0oE5 — La Stampa (@LaStampa) April 9, 2026

Η καταγγελία της φοιτήτριας και η απάντηση των παικτών

Η νεαρή φοιτήτρια φαίνεται πως δέχθηκε μια πρόσκληση από τον Περσέου για να πάει στο διαμέρισμά του, οπού και βρισκόταν ο ίδιος μαζί με τους άλλους δύο κατηγορούμενους. Όταν έγινε αυτό η ίδια ήταν υπό την επήρεια μέθης, πήγε στο διαμέρισμα και καταγγέλλει ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση. Ένα τεκμήριο έρχεται για να βάλει φωτιά στην καταγγελία. Υπάρχει βίντεο στο οποίο ακούγεται ένας από τους ποδοσφαιριστές να λέει στην νεαρή: «Ελπίζω να μη βγεις και πεις ότι σε ανάγκασα να ανέβεις», με την ίδια να απαντά «Δεν λέω τίποτα». Όπως λένε οι αρχές, η φοιτήτρια κατέγραψε με φωτογραφίες και βίντεο την πράξη και τα διέδωσε σε ιδιωτικής συνομιλίας, επομένως αν αυτό ισχύει η θέση των ποδοσφαιριστών επιβαρύνεται αισθητά.

Από την πλευρά τους οι παίκτες, μέσω των συνηγόρων τους, αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες έχοντας ήδη καταθέσει αιτήματα για συνοπτική εκδίκαση της υπόθεσης. Μάλιστα η Λιγκόρδα, στην οποία αγωνίζεται σλημερα ο Ρόζα, τοποθετήθηκε επίσημα λέγοντας πως ενημερώθηκε για την υπόθεση και ότι τα γεγονότα φέρονται να προηγήθηκαν της συνεργασίας τους με τον παίκτη, ενώ τόνισε την εμπιστοσύνη της στην δικαιοσύνη επισημαίνοντας παράλληλα την «αυστηρή καταδίκη κάθε μορφής βίας».