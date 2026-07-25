Τρομερό: Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο κάνοντας τον ίδιο χρόνο
Απίστευτη εξέλιξη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, αφού στα 100μ. γυναικών Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη έκαναν τον ίδιο χρόνο.
Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου χάρισαν μια ξεχωριστή στιγμή στα 100μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο.
Οι δύο πρωταθλήτριες σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο στην κούρσα τους και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο. Τόσο η Σπανουδάκη όσο και η Εμμανουηλίδου στην εξέταση του αποτελέσματος σημείωσαν χρόνο 11.37 (.370).