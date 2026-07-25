Τρομερό: Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο κάνοντας τον ίδιο χρόνο

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου χάρισαν μια ξεχωριστή στιγμή στα 100μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο.

Eurokinissi

Οι δύο πρωταθλήτριες σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο στην κούρσα τους και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο. Τόσο η Σπανουδάκη όσο και η Εμμανουηλίδου στην εξέταση του αποτελέσματος σημείωσαν χρόνο 11.37 (.370).