Σπορ Στίβος

Τρομερό: Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο κάνοντας τον ίδιο χρόνο

Απίστευτη εξέλιξη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, αφού στα 100μ. γυναικών Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη έκαναν τον ίδιο χρόνο.

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Η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου χάρισαν μια ξεχωριστή στιγμή στα 100μ. στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στον Βόλο.

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Οι δύο πρωταθλήτριες σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο στην κούρσα τους και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο. Τόσο η Σπανουδάκη όσο και η Εμμανουηλίδου στην εξέταση του αποτελέσματος σημείωσαν χρόνο 11.37 (.370).

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