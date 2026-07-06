Τρομερό: Ο Κέιν δεν μπορούσε να κάνει δηλώσεις γιατί έκλεισε η φωνή του από τους πανηγυρισμούς
Η Αγγλία πήρε την επική πρόκριση κόντρα στο Μεξικό με τον Χάρι Κέιν να μας χαρίζει ΄΄ένα ωραίο στιγμιότυπο.
Σε ένα παιχνίδι για «γερά νεύρα» η Αγγλία κατάφερε να πάρει την επική πρόκριση κόντρα στο Μεξικό. Με πρωταγωνιστές τους Μπέλιγχαμ και Χάρι Κέιν πήραν την νίκη με 3-2 και όπως είναι λογικό , μετά την λήξη της αναμέτρησης η ομάδα των «Τριών Λιονταριών» ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς για την πρόκριση τους στους «8» του Μουντιάλ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτό του αρχισκόρερ των Άγγλων , Χάρι Κέιν ο οποίος πήγε για τις καθιερωμένες δηλώσεις μετά τον αγώνα χωρίς... φωνή , καθώς του είχε κλείσει από τους έξαλλους πανηγυρισμούς.