Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Αγγλία Μεξικό

Τρομερό: Ο Κέιν δεν μπορούσε να κάνει δηλώσεις γιατί έκλεισε η φωνή του από τους πανηγυρισμούς

Η Αγγλία πήρε την επική πρόκριση κόντρα στο Μεξικό με τον Χάρι Κέιν να μας χαρίζει ΄΄ένα ωραίο στιγμιότυπο.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
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Σε ένα παιχνίδι για «γερά νεύρα» η Αγγλία κατάφερε να πάρει την επική πρόκριση κόντρα στο Μεξικό. Με πρωταγωνιστές τους Μπέλιγχαμ και Χάρι Κέιν πήραν την νίκη με 3-2 και όπως είναι λογικό , μετά την λήξη της αναμέτρησης η ομάδα των «Τριών Λιονταριών» ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς για την πρόκριση τους στους «8» του Μουντιάλ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτό του αρχισκόρερ των Άγγλων , Χάρι Κέιν ο οποίος πήγε για τις καθιερωμένες δηλώσεις μετά τον αγώνα χωρίς... φωνή , καθώς του είχε κλείσει από τους έξαλλους πανηγυρισμούς.

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