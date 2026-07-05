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Τρομερό στιγμιότυπο: Ο Κάσερες έσκαψε το χορτάρι πριν την εύστοχη εκτέλεση του Εμπαπέ

Ο αμυντικός της Παραγουάης, Κάσερες, πριν την εκτέλεση του Εμπαπέ έσκαψε το χορτάρι θέλοντας να κάνει τον Γάλλο να αστοχήσει.

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Στο Παραγουάη-Γαλλία, οι ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν όταν πέρασε αλλαγή ο Ντεζιρέ Ντουέ και κέρδισε το πέναλτι στο 65ο λεπτό. Ποιος άλλος θα μπορούσε να αναλλάβει την εκτέλεση από τον Κιλιάν Εμπαπέ, που ευστόχησε και έδωσε τη πρόκριση στους Γάλλους.

Πριν την εκτέλεση βέβαια, όπως κατέγραψαν οι κάμερες, φαίνεται ο Κάσερες της Παραγουάης, να σκάβει όσο μπορεί το χορτάρι, έτσι ώστε να κάνει τον σταρ των «τρικολόρ» να αστοχήσει. Ο Εμπαπέ μάλιστα το κατάλαβε και άρχιζε να γελάει προς το πρόσωπό του.

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Σπορ Παραγουάη Εθνική Γαλλίας Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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