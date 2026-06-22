Τρομερό στιγμιότυπο: Ο μεταφραστής μπέρδεψε τους «αιώνιους» - Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Στη παρουσίαση-γιορτή για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σημειώθηκε ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο, με τον μεταφραστή των ερωτήσεων να μπερδεύει τις ομάδες.

Σε μία από τις ερωτήσεις που έγιναν, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει την μεταφράση των όσων λέγονταν, μπερδεύτηκε και αντί για Παναθηναϊκός είπε Ολυμπιακός. Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς προκάλεσε γέλια στην αίθουσα…

Αμέσως μόλις άκουσαν το όνομα του αιώνιου αντιπάλου των «πράσινων», πιο μυθικές ήταν οι αντιδράσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο πρώτος άρχισε να κουνάει το κεφάλι του, ενώ ο δεύτερος φτυνόταν, πριν ξεσπάσουν σε γέλια και οι δύο.

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