Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ήχησε το 112

Σπορ Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς Δημήτρης Γιαννακόπουλος Μπάσκετ

Τρομερό στιγμιότυπο: Ο μεταφραστής μπέρδεψε τους «αιώνιους» - Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Οι φοβερές αντιδράσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου όταν ο μεταφραστής αντί για Παναθηναϊκός είπε Ολυμπιακός.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στη παρουσίαση-γιορτή για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σημειώθηκε ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο, με τον μεταφραστή των ερωτήσεων να μπερδεύει τις ομάδες.

Σε μία από τις ερωτήσεις που έγιναν, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει την μεταφράση των όσων λέγονταν, μπερδεύτηκε και αντί για Παναθηναϊκός είπε Ολυμπιακός. Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς προκάλεσε γέλια στην αίθουσα…

Αμέσως μόλις άκουσαν το όνομα του αιώνιου αντιπάλου των «πράσινων», πιο μυθικές ήταν οι αντιδράσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο πρώτος άρχισε να κουνάει το κεφάλι του, ενώ ο δεύτερος φτυνόταν, πριν ξεσπάσουν σε γέλια και οι δύο.

Δείτε το βίντεο

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς Δημήτρης Γιαννακόπουλος Μπάσκετ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader