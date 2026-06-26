Τρομερό στιγμιότυπο στο Μουντιάλ: Γυναίκα έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της την ώρα του αγώνα

Η Ολλανδία επικράτησε με 3-1 της Τυνησίας και προκρίθηκε πανηγυρικά ως πρώτη στους «32» του Μουντιάλ 2026.



Λίγοι όμως τελικά ασχολήθηκαν με το τελικό σκορ αφού ένα ζευγάρι έζησε το συγκεκριμένο ματς με έναν διαφορετικό τρόπο.



Την παράσταση έκλεψε μια γυναίκα η οποία έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό της εν ώρα αγώνα με το κοινό να το χαίρεται και να φωνάζει σε εκείνον να πει το ναι.



Εκείνη γονάτισε και του προσέφερε το δαχτυλίδι και στη συνέχεια του το φόρεσε, όσο εκείνος είπε το «ναι».

A woman proposed to her boyfriend during the Tunisia vs. Netherlands FIFA World Cup match in Kansas City.



(Via: Telemundo) pic.twitter.com/YCNfOGlBuU — FearBuck (@FearedBuck) June 26, 2026