Τρομερό βίντεο με τις εργασίες στο τρόπαιο της Bundesliga - Μεγάλωσε για να χωράει τους πρωταθλητές

Το τρόπαιο της Bundesliga... μεγάλωσε προκειμένου να χωράνε όλα τα ονόματα των πρωταθλητών, αφού ο χώρος στην προηγούμενη έκδοση του πολύτιμου «πιάτου» δεν ήταν επαρκής για την αναγραφή των επόμενων θριαμβευτών.

Η Bundesliga ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ένα καταπληκτικό βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται οι απαιτούμενες εργασίες τροποποίησης του τροπαίου. Το «ιερό δισκοπότηρο» του γερμανικού ποδοσφαίρου συνιστά το πιο λεπτομερές τρόπαιο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφού είναι το μοναδικό που αναγράφει τόσους πολλούς πρωταθλητές.

Αυτή, μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που διενεργούνται εργασίες στον τίτλο που απονέμενται. Το 1981, η διοργανώτρια αρχή είχε προχωρήσει στην κατασκευή ενός εξωτερικού δακτυλίου, καθώς και σε σημαντικό επανασχεδιασμό. Επίσης, το 2009 η Bundesliga αναβάθμισε το περίφημο «πιάτο», προσθέτοντας επιπλέον χώρο για να χαράσσονται τα ονόματα των πρωταθλητών.

Οι φετινές εργασίες στο τρόπαιο της Bundesliga έχουν χρονικό ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες και η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος Γερμανίας ευελπιστεί πως θα αποτελέσει το «έναυσμα» για νέες ιστορικές στιγμές αθλητικής δόξας.

Το καταπληκτικό βίντεο με το τρόπαιο της Bundesliga