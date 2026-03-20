Τρομερό βίντεο: Τα δάκρυα του Κλοπ μετά την αποθέωση από τους φίλους της Λίβερπουλ

Έχουν περάσει ήδη 670 ημέρες από την στιγμή που ο Γιούργκεν Κλοπ αποχαιρέτησε την αγαπημένη του Λίβερπουλ. Ο Γερμανός τεχνικός αγαπήθηκε όσο λίγοι στην ιστορία των «reds», όντας ένας εκ των κορυφαίων προπονητών σε ολόκληρη την ιστορία του συλλόγου.

Ο Κλοπ κατέκτησε με την Λίβερπουλ όλους τους διαθέσιμους «μεγάλους» τίτλους, παρότι είχε την... ατυχία να πέσει πάνω στην παντοδύναμη Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντίολα, με την σχέση των δύο προπονητών να είναι εξαιρετική, όπως άλλωστε φάνηκε και σε πρόσφατες χιουμοριστικές δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού.

Όσο ο 58χρονος ζούσε τις τελευταίες του ημέρες στην Αγγλία και στη Λίβερπουλ, η ομάδα και οι φίλαθλοι διαρκώς έβρισκαν τρόπους να ευχαριστούν τον... «normal one», όπως τον αποκαλούν πολλοί. Σε μια από αυτές τις στιγμές, ο Κλοπ δεν κατάφερε να συγκρατήσει την συγκίνηση του. Ο κόσμος άρχισε να τον αποθεώνει «αναγκάζοντας» τον να δακρύσει, στο τελευταίο του «αντίο» στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε όσο πουθενά αλλού στην μεγάλη του καριέρα.

Οι τίτλοι που κατέκτησε ο Κλοπ στη Λίβερπουλ