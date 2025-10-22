Τρομερό ξέσπασμα της Σάκκαρη: Δημοσίευσε προκλητικά μηνύματα που της έστειλαν

Η Μαρία Σάκκαρη διένυσε μια χρονιά στην οποία δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της και δεν μπόρεσε να φτάσει μακριά, στις περισσότερες διοργανώσεις, στις οποίες συμμετείχε.

Η Ελληνίδα τεννίστρια, δέχθηκε ορισμένα υβριστικά σχόλια, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τα οποία πόσταρε και έπειτα ξέσπασε με ανάρτησή της, στην οποία τόνισε ότι θα επιστρέψει δριμύτερη, τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Σάκκαρη:

«Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μερικές λέξεις. Δεν υπάρχει αλήθεια κάτι να πω για τα μηνύματα που έλαβα μετά το παιχνίδι μου, κάθε τενίστας λαμβάνει τέτοια σχεδόν καθημερινά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχα μια ανταγωνιστική σεζόν, σίγουρα κατώτερη των προσδοκιών μου.

Δεν είναι εύκολο να αποδεχθείς όταν βρίσκεσαι στο υψηλότερο επίπεδο για χρόνια. Δεν είμαι εκεί που θα ήθελα τώρα. Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους γύρω μου και για τους θαυμαστές μου που εξακολουθούν να πιστεύουν σε μένα.

Δεν ήταν η σεζόν για την οποία ήλπιζα, αλλά καλά πράγματα έρχονται. Και σε όλους όσοι αμφιβάλλουν για εμένα, στόχος δεν είναι να σας αποδείξω ότι κάνετε λάθος, αλλά να αποδείξω ότι εγώ είμαι σωστή.

Θα σας δω το 2026».

