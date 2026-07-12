Τρομερό ξύλο ανάμεσα σε Άγγλους και Αργεντινούς στο Μουντιάλ, την ώρα του Νορβηγία-Αγγλία

Ακόμη δεν βρέθηκαν αντιμέτωπες Αργεντινή και Αγγλία και οι οπαδοί τους ξεκίνησαν άγριο ξύλο στη κερκίδα, στον αγώνα των «τριών λιονταριών» με τους Νορβηγούς.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας Άγγλος οπαδός ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τρεις Αργεντινούς φιλάθλους που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση. Η ένταση ανέβηκε γρήγορα και για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση, χωρίς πάντως η κατάσταση να ξεφύγει ακόμη περισσότερο ή να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

3 Argentine fans tried attacking an Englishman during the England game last night.



The English man took them on, on his own. 💪 pic.twitter.com/yNGunD9z37 — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) July 12, 2026

Επομένως, ήδη μπορεί κανείς να καταλάβει ότι η ατμόσφαιρα πριν τον μεγάλο ημιτελικό μυρίζει «μπαρούτι».