Τρομερό ξύλο ανάμεσα σε Άγγλους και Αργεντινούς στο Μουντιάλ, την ώρα του Νορβηγία-Αγγλία
Χαμός με Αργεντινούς και Άγγλους στην εξέδρα του αγώνα των Βρετανών με τη Νορβηγία για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.
Ακόμη δεν βρέθηκαν αντιμέτωπες Αργεντινή και Αγγλία και οι οπαδοί τους ξεκίνησαν άγριο ξύλο στη κερκίδα, στον αγώνα των «τριών λιονταριών» με τους Νορβηγούς.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ένας Άγγλος οπαδός ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τρεις Αργεντινούς φιλάθλους που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση. Η ένταση ανέβηκε γρήγορα και για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση, χωρίς πάντως η κατάσταση να ξεφύγει ακόμη περισσότερο ή να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Επομένως, ήδη μπορεί κανείς να καταλάβει ότι η ατμόσφαιρα πριν τον μεγάλο ημιτελικό μυρίζει «μπαρούτι».