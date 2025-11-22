Τρομοκρατία, επιδημίες, πόλεμος: Τι ζητά η Γαλλία από πολίτες για να επιβιώσουν σε ενδεχόμενο κρίσης

«Προετοιμαζόμαστε χωρίς να φοβόμαστε».

Ενώπιον της διαφαινόμενης διάδοσης των κρίσεων και της επιδεινούμενης ατμόσφαιρας στους διεθνείς συσχετισμούς, η γαλλική κυβέρνηση δημοσιοποίησε την Πέμπτη το προαναγγελθέν από καιρό «εγχειρίδιο ανθεκτικότητας των πολιτών» που ονομάζει «Όλοι με ευθύνη» («Tous Responsables»). Κι ενώ όλοι στη Γαλλία περίμεναν πως θα διανέμονταν σε φυσική μορφή σε όλα τα νοικοκυριά, το εγχειρίδιο οδηγιών 27 σελίδων δημοσιοποιήθηκε διακριτικά στον ιστότοπο της SGDSN (Γενική Γραμματεία ΄Αμυνας και Εθνικής Ασφάλειας) και των συναρμόδιων υπουργείων. Η απόφαση της κυβέρνησης ήταν σαφής: αποφυγή κάθε δραματοποίησης της κατάστασης σε μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήδη βεβαρυμένη.

Μια πρωτοβουλία που ελήφθη για πρώτη φορά κατά την πανδημία και επανήλθε φέτος, το εγχειρίδιο ακολουθεί την ίδια λογική που έχουν τα φυλλάδια που διανεμήθηκαν πριν από λίγο καιρό στη Σουηδία και τη Φινλανδία προκειμένου να προετοιμάσουν τους πληθυσμούς για να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενη ένοπλη σύρραξη. Μόνη διαφορά, το γαλλικό διευρύνει το φάσμα των πιθανοτήτων: φυσικές καταστροφές, βιομηχανικά ατυχήματα, ενεργειακή κρίση, πανδημία, κυβερνοεπίθεση ή τρομοκρατική επίθεση. Ο στόχος, να προετοιμάσει τους Γάλλους με τα σωστά αντανακλαστικά για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης.

Κιτ έκτακτης ανάγκης για 3 ημέρες

Πρώτη σύσταση η δημιουργία ενός κιτ έκτακτης ανάγκης ικανό να αντιμετωπίσει τις βασικές ανάγκες των πρώτων 72 ωρών μιας κρίσης. Ο οδηγός προτρέπει την αποθήκευση 6 λίτρων νερό για κάθε άτομο, τρόφιμα μακράς διάρκειας, ένα μικρό φαρμακείο, ραδιόφωνο με μπαταρίες, ζεστά ρούχα, ένα φακό, λίγα μετρητά, όπως και αντίγραφα από τα προσωπικά έγγραφα ταυτοποίησης, ταυτότητα, διαβατήριο, προστατευμένα σε αδιάβροχη θήκη. Τα συγκεντρωμένα είδη θα πρέπει να βρίσκονται σε θέση άμεσα προσβάσιμη.

Στο εγχειρίδιο αναλύονται και οι συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσουν οι πολίτες: δεν οδηγούμε σε περίπτωση πλημμύρας, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες σε περίπτωση πυρκαγιάς, υπακούμε στις συστάσεις της περιφέρειάς μας σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος. Σε περίπτωση μεγάλου κινδύνου, ένα ηχητικό σήμα θα ακουστεί σε εθνικό επίπεδο παράλληλα με αυτοματοποιημένο μήνυμα-ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα. Υπάρχει πρόβλεψη για όλα τα υποθετικά σενάρια: διακοπή ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά δίκτυα εκτός λειτουργίας, δυσκολίες στις προμήθειες τροφίμων και καυσίμων, ακινητοποιημένα μεταφορικά μέσα, βλάβες στα συστήματα πληρωμών.

Ο κίνδυνος ένοπλης σύγκρουσης με άμεση εμπλοκή της Γαλλίας

Το εγχειρίδιο αναφέρεται αναλυτικά στο ενδεχόμενο ένοπλης σύγκρουσης με εμπλοκή της Γαλλίας. Η χώρα θα μπορούσε να γίνει στόχος επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης, ιδιαίτερα μέσω παραπληροφόρησης. Η κυβέρνηση εφιστά ειδικότερα την προσοχή στην διαδικτυακή χειραγώγηση μέσω βίντεο τεχνητής νοημοσύνης με ανυπόστατες φήμες με σκοπό την παρεμβολή στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας. Η σύσταση είναι σαφής: οι πολίτες να εφαρμόζουν μια αυστηρή «ψηφιακή υγιεινή» και ποτέ να μην αναμεταδίδουν μηνύματα που δεν έχουν επαληθεύσει.

Η στρατηγική της ανθεκτικότητας σημαία του Μακρόν

Το τελευταίο μέρος του εγχειριδίου εντάσσει αυτήν την προετοιμασία στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της ανθεκτικότητας που προτάσσει ο Εμανουέλ Μακρόν. Στο κείμενο υπογραμμίζεται πως, στο τρέχον διεθνές περιβάλλον, η δέσμευση των γαλλικών δυνάμεων εκτός της επικράτειας είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί. «Το να έχεις συνείδηση της πραγματικότητας δεν σημαίνει πως υποκύπτεις στην καταστροφολογία», σημειώνεται υπενθυμίζοντας πως η Γαλλία είναι μια πυρηνική δύναμη που, όμως, μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο υβριδικών επιχειρήσεων στο δικό της έδαφος.

Οι οδηγίες δίνουν έμφαση στον ρόλο που έχει ο κάθε πολίτης. Εάν τα σώματα ασφαλείας και οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, η εθνική αντοχή βασίζεται και στην προσωπική εμπλοκή του πολίτη: έφεδροι σε άμυνα και την εσωτερική ασφάλεια, εθελοντές πυροσβέστες και υγειονομικοί, εθελοντές σε δημόσιους φορείς, όλοι είναι απαραίτητοι. Το εγχειρίδιο παραπέμπει με συνδέσμους σε ειδικές πλατφόρμες που ενθαρρύνουν τους Γάλλους να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο και όπως μπορεί ο καθένας στην λειτουργία της χώρας στο ενδεχόμενο σοβαρής κρίσης. Ιδιαίτερη έμφαση στο τελευταίο αυτό σημείο δίνει ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ο οποίος, όταν ήταν υπουργός ΄Αμυνας ήδη είχε θέσει ως εθνικό στόχο 100.000 επιπλέον εφέδρους με ορίζοντα το 2030, δηλαδή μια αναλογία ένας έφεδρος για κάθε δύο στρατιώτες.

Επιμέλεια: Βασιλική Κουκίου