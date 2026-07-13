Τρόμος για 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι: 19χρονος επιχείρησε να τη βιάσει στις τουαλέτες

Χειροπέδες σε έναν 19χρονο Αιγύπτιο πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς κατηγορείται ότι επιχείρησε να βιάσει ένα ανήλικο κορίτσι.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 23.00 το βράδυ της Κυριακής (12/7) σε εμπορικό κέντρο του Αμαρουσίου. Ο νεαρός Αιγύπτιος «τρύπωσε» στις γυναικείες τουαλέτες, την ώρα που εκεί ήταν ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο εγκλώβισε στον χώρο. Εκεί φαίνεται να έβγαλε τα ρούχα του και να επιχείρησε να βιάσει την ανήλικη μαθήτρια, η οποία αντιστάθηκε σθεναρά, έβαλε τις φωνές και κατάφερε να διαφύγει.

Έντρομη και σε κατάσταση σοκ άρχισε να τρέχει, μέχρι που εντόπισε τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ έξω από το εμπορικό κέντρο και τους ενημέρωσε για το τι συνέβη πριν από λίγο.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, ο 19χρονος εντοπίστηκε και μετά από πεζή καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη στο χώρο του πάρκινγκ. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ τον οδήγησαν στο ΤΔΕΕ Αμαρουσίου, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού.

Πασπαλάρης: «Οι συνάδελφοι κινήθηκαν τάχιστα»

Μιλώντας στον FLASH, ο γ.γ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Β/Α Αττικής, Σάκης Πασπαλάρης, ανέφερε: «το σημαντικό είναι ότι το ανήλικο κορίτσι γλίτωσε τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συναδέλφους της Ομάδας ΔΙΑΣ Β/Α Αττικής που επέδειξαν άμεσα αντανακλαστικά, κινήθηκαν τάχιστα και στο σωστό σημείο, με αποτέλεσμα της σύλληψη του συγκεκριμένου ατόμου».