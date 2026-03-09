Τρόμος για εργαζόμενους του ΕΦΚΑ: Άνδρας τους απείλησε με στειλιάρι - Είχε πάνω του κουζινομάχαιρο

Στιγμές τρόμου βίωσαν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ επί της οδού Πειραιώς, όταν ένας 65χρονος υπήκοος Αλβανίας εισέβαλε με ένα μεγάλο ξύλο στα χέρια και απειλούσε ότι θα τους χτυπήσει.

Άμεσα κλήθηκε το «100» και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε ελάχιστα λεπτά έφτασαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον 65χρονο και του πέρασαν χειροπέδες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Δευτέρας (9/3), με το ΤΔΕΕ Ομόνοιας να σχηματίζει δικογραφία σε βάρος του 65χρονου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:30 το πρωί της Δευτέρας (9/3), με το ΤΔΕΕ Ομόνοιας να σχηματίζει δικογραφία σε βάρος του 65χρονου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από το στειλιάρι, ο άνδρας από την Αλβανία είχε πάνω του κι ένα κουζινομάχαιρο.