Νέο κύμα πιέσεων δέχθηκαν την Παρασκευή (20/11) οι τεχνολογικές μετοχές στη Wall Street, με τον Nasdaq να χάνει τα κέρδη του 2026 και την Anthropic να καταγράφει σημαντικές απώλειες, μόλις μία ημέρα μετά το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό της ντεμπούτο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reurers, οι εξελίξεις αναζωπυρώνουν τους προβληματισμούς για τις πραγματικές προοπτικές κερδοφορίας της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο δυσθεώρητο κόστος των υποδομών AI.

Η μετοχή της Anthropic (ANT.O) υποχώρησε κατά 6%, έχοντας προηγουμένως καταγράψει άνοδο άνω του 17% την Πέμπτη, κατά την πολυαναμενόμενη πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της. Η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia, θεωρούνταν δύο κρίσιμα τεστ για την αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

BREAKING: Anthropic, $ANT, extends losses to -27% from its post-IPO high.



The stock is now less than 2% away from falling below its IPO price of $83/share. pic.twitter.com/mTToB2fXOj — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 20, 2026

Ωστόσο, οι δύο εξελίξεις δεν στάθηκαν αρκετές για να αναστρέψουν το αρνητικό κλίμα, καθώς οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών, το αυξανόμενο κόστος δανεισμού και τους ρυθμιστικούς κινδύνους εξακολουθούν να βαραίνουν τις αγορές.

Μάλιστα, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ κατευθύνονταν προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση τους από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τους δασμούς της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» (Liberation Day).

Στο στόχαστρο το κόστος των επενδύσεων στην AI

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί πλέον τους επενδυτές δεν αφορά μόνο τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά κυρίως το κατά πόσο οι κολοσσιαίες επενδύσεις για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη.

«Η επέκταση των κεφαλαιουχικών δαπανών γίνεται υπερβολική και οι επενδυτές αναρωτιούνται πώς χρηματοδοτείται. Προέρχεται από τις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες ή χρηματοδοτείται ολοένα και περισσότερο μέσω δανεισμού;», σχολίασε ο Sadiq Adatia, επικεφαλής επενδύσεων της BMO Global Asset Management.

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν σε αρκετές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας. Η Amazon υποχώρησε κατά 0,5% και η Meta κατά 2,6%, ενώ η Alphabet κινήθηκε ανοδικά κατά 2,3%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Amazon και η Alphabet συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους επενδυτές της Anthropic.

Ισχυρές απώλειες κατέγραψε και η Nvidia, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 3,7%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025. Παράλληλα, βρισκόταν σε τροχιά να συμπληρώσει το μεγαλύτερο σε διάρκεια σερί εβδομαδιαίων απωλειών από το 2008.

JUST IN: Nvidia shares hit lowest since mid-2025, wiping out almost $293,000,000,000.00 pic.twitter.com/4r75Hqoitk — Kalshi (@Kalshi) November 20, 2026

Αρνητικά κινήθηκαν επίσης οι μετοχές των Advanced Micro Devices, Broadcom, Marvell και Micron, με τις απώλειες να κυμαίνονται μεταξύ 2% και 5,7%.

Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας (Philadelphia Semiconductor Index) υποχώρησε κατά 3%, ενώ οι εταιρείες υποδομών cloud CoreWeave και Nebius κατέγραψαν απώλειες περίπου 5% η καθεμία.

Η πτώση κατά 2% του τεχνολογικού κλάδου του S&P 500 άσκησε σημαντικές πιέσεις στην ευρύτερη αγορά, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους βασικούς κλάδους του δείκτη κινούνταν ανοδικά.

Η εικόνα των αμερικανικών χρηματιστηρίων

Στις 9:56 το πρωί ώρα Νέας Υόρκης, οι βασικοί δείκτες της Wall Street παρουσίαζαν μικτή εικόνα, με τον Dow Jones να κινείται ανοδικά και τον Nasdaq να δέχεται πιέσεις, των οποίων τα επίπεδα έπεσαν πλέον σε αρνητικό έδαφος για το 2026, χάνοντας όλα τα κέρδη της χρονιάς.

Ειδικότερα:

Dow Jones: Άνοδος 353,84 μονάδων ή 0,70%, στις 49.450,90 μονάδες.

S&P 500: Οριακή άνοδος 0,04%, στις 7.178,59 μονάδες.

Nasdaq Composite: Πτώση 121,36 μονάδων ή 0,51%, στις 23.757,84 μονάδες.

Στήριγμα στον Dow Jones προσέφεραν οι μετοχές του κλάδου υγείας, οι οποίες ανέκαμψαν έπειτα από τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις απωλειών.

BREAKING: Nasdaq 100 crashes 4% to its lowest level in 7 months, as Trump threatens a "tremendous tax" on US companies building data centers outside USA.



This brings the Nasdaq 100 down 18.8% from its peak, just 1.2% away from a bear market. pic.twitter.com/YKqZs5Uov1 — Bull Theory (@BullTheoryio) November 20, 2026

Αξιοσημείωτο είναι ότι η υποχώρηση των μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη επισκίασε σε μεγάλο βαθμό την ιδιαίτερα θετική εικόνα της εταιρικής κερδοφορίας.

Σύμφωνα με ανάλυση του Tajinder Dhillon, επικεφαλής έρευνας εταιρικών αποτελεσμάτων και μετοχών της LSEG Data and Analytics, από τις 462 εταιρείες του S&P 500 που είχαν ανακοινώσει αποτελέσματα έως την Τετάρτη, το 83,5% ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη του.

Πληθωρισμός και Fed στο επίκεντρο των επενδυτών

Την ίδια ώρα, οι προοπτικές της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στις αγορές.

Η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Φιλαδέλφειας, Anna Paulson, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Fed θα χρειαστεί να προχωρήσει εκ νέου σε αύξηση των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι αγορές αποτιμούσαν στο 98,2% την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα στην επόμενη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε παράλληλα στην προγραμματισμένη ομιλία της διοικήτριας της Fed, Lisa Cook, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και τα επερχόμενα στοιχεία για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE), τα οποία αναμένεται να προσφέρουν σαφέστερη εικόνα για την πορεία του πληθωρισμού και τις επόμενες αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη ανακοίνωση για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου είχε ξεπεράσει τις προσδοκίες των αναλυτών, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τη διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Στο μεταξύ, η τελική έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έδειξε ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε τον Νοέμβριο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 51,5 μονάδες, έναντι 48 μονάδων τον Οκτώβριο.

Απώλειες για την Intuit μετά την πώληση της Mailchimp

Στο εταιρικό μέτωπο, ξεχώρισε η πτώση της μετοχής της Intuit κατά 3,6%, μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των ετήσιων προβλέψεων για την αύξηση των εσόδων της.

Παράλληλα, η εταιρεία συμφώνησε να πουλήσει τη Mailchimp στην Bending Spoons έναντι περίπου 3,68 δισ. δολαρίων, πέντε χρόνια μετά την εξαγορά της έναντι ποσού σχεδόν τριπλάσιου.

Η συνολική εικόνα της αγοράς παρέμενε επιβαρυμένη, καθώς στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι μετοχές που υποχωρούσαν υπερτερούσαν εκείνων που κατέγραφαν κέρδη με αναλογία 1,05 προς 1. Στον Nasdaq, η αντίστοιχη αναλογία διαμορφωνόταν σε 1,22 προς 1.

Ο S&P 500 κατέγραφε τρία νέα υψηλά 52 εβδομάδων και 11 νέα χαμηλά, ενώ ο Nasdaq Composite εμφάνιζε εννέα νέα υψηλά και 407 νέα χαμηλά.