Τρόμος σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη - Κατέβασε το παντελόνι και έδειχνε τα γεννητικά του όργανα

Στιγμές έντονου φόβου βίωσαν οι επιβάτες ενός αστικού λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου 2025, όταν ένας άνδρας κατέβασε το παντελόνι του και άρχισε να επιδεικνύει τα γεννητικά του όργανα.

Όλα έγιναν σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε διαδρομή στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Ο 48χρονος άνδρας από το Ιράκ κατέβασε το παντελόνι του και έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε τρεις γυναίκες που επέβαιναν στο λεωφορείο.



Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.



Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει:

«Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες της 03-12-2025 στο κέντρο της πόλης, 48χρονος αλλοδαπός, καθώς εντός αστικού λεωφορείου, προέβη σε ενέργεια που προσέβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια (3) επιβατών του λεωφορείου».