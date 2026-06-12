Τρόμος σε πτήση στην Αττάλεια: Αεροπλάνο προσέκρουσε σε ραντάρ στο αεροδρόμιο - Βίντεο
Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά στο Boeing της Turkish Airlines που μετέφερε 267 επιβάτες.
Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν ένα αεροπλάνο της Turkish Airlines προσέκρουσε σε δομή ραντάρ.
Ειδικότερα, οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης βίωσαν μεγάλη αναστάτωση κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αττάλειας (AYT) γύρω στις 8:00 μ.μ (τοπική ώρα) την Πέμπτη. Το Boeing 777-300ER, που εκτελούσε την πτήση TK2430, χτύπησε έναν ιστό κεραίας ραντάρ που διαπέρασε το σκάφος, προκαλώντας τραυματισμούς.
Η κεραία ραντάρ προκάλεσε ζημιά στο δεξί φτερό του αεροσκάφους και αποκόλλησε ένα ντουλαπάκι αποσκευών, αφού διαπέρασε το περίβλημα του αεροσκάφους, ενώ προκάλεσε και την ενεργοποίηση των μασκών οξυγόνου.
Οι 267 επιβάτες που επέβαιναν στο αεροσκάφος εκκενώθηκαν με ασφάλεια από το πλήρωμα και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο, ενώ ένα άτομο υπέστη ελαφρά τραύματα.