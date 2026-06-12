Τρόμος σε πτήση στην Αττάλεια: Αεροπλάνο προσέκρουσε σε ραντάρ στο αεροδρόμιο - Βίντεο

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Συναγερμός σήμανε αργά το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στην Τουρκία, όταν ένα αεροπλάνο της Turkish Airlines προσέκρουσε σε δομή ραντάρ.

Ειδικότερα, οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης βίωσαν μεγάλη αναστάτωση κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αττάλειας (AYT) γύρω στις 8:00 μ.μ (τοπική ώρα) την Πέμπτη. Το Boeing 777-300ER, που εκτελούσε την πτήση TK2430, χτύπησε έναν ιστό κεραίας ραντάρ που διαπέρασε το σκάφος, προκαλώντας τραυματισμούς.

Η κεραία ραντάρ προκάλεσε ζημιά στο δεξί φτερό του αεροσκάφους και αποκόλλησε ένα ντουλαπάκι αποσκευών, αφού διαπέρασε το περίβλημα του αεροσκάφους, ενώ προκάλεσε και την ενεργοποίηση των μασκών οξυγόνου.

Turkish Airlines 777-3Q8 (TC-LKD) after it clipped a ground radar antenna pole with its right wing while taxiing at Antalya today. Flight TK2430 from IST landed normally, but during the turn to parking.... wing meets pole. You can see the overhead bins messed up and oxygen masks… pic.twitter.com/gnPx1DVf6u — Fahad Naim (@Fahadnaimb) June 12, 2026

Οι 267 επιβάτες που επέβαιναν στο αεροσκάφος εκκενώθηκαν με ασφάλεια από το πλήρωμα και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο, ενώ ένα άτομο υπέστη ελαφρά τραύματα.