Τρόμος στα ταξί για το ζευγάρι ληστών: «Σου βάζουν μαχαίρι στο λαιμό και παγώνεις», λένε στον FLASH

Ένα νέο κύμα επιθέσεων και ληστειών έχει θέσει σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού τους οδηγούς ταξί στην Αττική. Τις τελευταίες ημέρες, οι επαγγελματίες του κλάδου ανταλλάσσουν μηνύματα για τη δράση ενός συγκεκριμένου ζευγαριού, το οποίο επιβιβάζεται στο όχημα και, με την απειλή όπλου, αποσπά τις εισπράξεις.

Ο έμπειρος οδηγός ταξί, Γιάννης Καραγκούνης, μιλώντας στον FLASH, περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο πώς οι οδηγοί μετατρέπονται σε έρμαια των κακοποιών μέσα στο ίδιο τους το όχημα.

«Παγίδα θανάτου» η θέση του οδηγού

Όπως εξηγεί ο κ. Καραγκούνης, ο οδηγός είναι ουσιαστικά ανυπεράσπιστος, καθώς η ανατομία του αυτοκινήτου και η ζώνη ασφαλείας λειτουργούν υπέρ του δράστη:

«Σκέψου να φοράς και ζώνη και να σε τραβήξει ο άλλος από πίσω. Η ζώνη πάει στο λαιμό, σε πνίγει. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είσαι υποχρεωμένος να δώσεις τα λεφτά για να γλιτώσεις τη ζωή σου. Ό,τι και να σου ζητήσουν, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, του τα δίνεις. Ούτε συστήματα ειδοποίησης προλαβαίνεις να πατήσεις, ούτε τίποτα».

Ο τρόπος δράσης του ζευγαριού ληστών στα ταξί.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/M2hEI1ZyKL — Flash.gr (@flashgrofficial) June 16, 2026

Οι «κόκκινες» περιοχές και η μέθοδος των δραστών

Σύμφωνα με την εμπειρία των επαγγελματιών, οι δράστες αποφεύγουν να παίρνουν ταξί από τις επίσημες πιάτσες όπου υπάρχουν κάμερες και μάρτυρες. Αντίθετα, σταματούν το όχημα στο δρόμο και ζητούν να μεταφερθούν σε απόμερα σημεία.

Οι οδηγοί πλέον αποφεύγουν συγκεκριμένες περιοχές, ειδικά κατά τις νυχτερινές ώρες:

Αγία Βαρβάρα

Μενίδι

Ζεφύρι

Ασπρόπυργος

«Δεν το βλέπω ρατσιστικά», διευκρινίζει ο κ. Καραγκούνης. «Είναι επικίνδυνες περιοχές επειδή υπάρχει μεγάλη φτώχεια, το εμπόριο που είχαν παλαιότερα δεν πάει καλά και ορισμένοι στρέφονται εκεί για να βρουν χρήματα για άλλες ουσίες».

«Μου έβγαλε κατσαβίδι το μεσημέρι»

Η προσωπική εμπειρία του κ. Καραγκούνη αποδεικνύει ότι ο κίνδυνος δεν παραμονεύει μόνο το βράδυ.

«Πριν δυόμιση χρόνια, μεσημέρι, πήρα έναν πελάτη από το Αιγάλεω για την Πειραιώς. Πριν φτάσουμε στο ποτάμι, μου έβγαλε ένα μαύρο κατσαβίδι. Ευτυχώς αντέδρασα γρήγορα, πετάχτηκα έξω από το αυτοκίνητο και δεν πρόλαβε να μου πάρει τίποτα. Μετά έμαθα από γνωστό μου ότι ήταν σεσημασμένος που είχε εκτίσει ποινή στον Κορυδαλλό».

Το «αγκάθι» των 100 ευρώ στην Αστυνομία

Ένα από τα μεγαλύτερα παράπονα των αυτοκινητιστών είναι η γραφειοκρατία και το κόστος που αντιμετωπίζουν όταν πέφτουν θύματα εγκληματικών ενεργειών.

Για να προχωρήσει μια καταγγελία ή μήνυση, απαιτείται παράβολο 100 ευρώ .

. Οι οδηγοί θεωρούν το ποσό απαγορευτικό, ειδικά όταν οι δράστες τους έχουν αποσπάσει μικρά ποσά ή ψιλά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου στον κ. Καραγκούνη έσπασαν το τζάμι για να τον κλέψουν και έπρεπε να πληρώσει το παράβολο απλώς και μόνο για να ανοίξουν οι κάμερες των παρακείμενων καταστημάτων.

«Προτιμάς να πας να φτιάξεις το τζάμι σου και να μην μπλέξεις, γιατί το κόστος και η ταλαιπωρία είναι μεγαλύτερα», καταλήγει.