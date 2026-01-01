Τρόμος στην Disney: Ψεύτικος βράχος 180 κιλών «εκτόξευσε» εργαζόμενο σε παράσταση Ιντιάνα Τζόουνς

Δυσάρεστη εξέλιξη είχε μία ψυχαγωγική παράσταση με θέμα τον Ιντιάνα Τζόουνς στη Disney World στη Φλόριντα των ΗΠΑ, καθώς ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε από ψεύτικο βράχο βάζοντας τον εαυτό του μπροστά για να προστατεύσει το κοινό.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε το γύρο του διαδικτύου. Σε αυτό φαίνεται ένας τεράστιος ψεύτικος βράχος –προφανώς κομμάτι της παράστασης- να κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς το κοινό. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο βράχος ζυγίζει 181 κιλά και είναι φτιαγμένος από καουτσούκ.

«Έρχεται κατευθείαν κατά πάνω μας!», ακούγεται να φωνάζει ένας θεατής και στη συνέχεια ένα μέλος του προσωπικού της Disney μπαίνει στην πορεία του «βράχου» για να τον σταματήσει με το σώμα του.

Un video que se ha vuelto viral muestra el momento exacto en que un trabajador de Disney World puso su integridad física en riesgo para proteger a los visitantes durante el popular show en vivo de Indiana Jones.



«Μας έσωσε τις ζωές»

Ωστόσο, η σύγκρουση είναι σφοδρή και ο εργαζόμενος «πετιέται» στο έδαφος, με το κοινό να κραυγάζει με τρόμο. Συνάδελφοι του άτυχου άνδρα σπεύδουν για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. «Κυριολεκτικά μας έσωσε τις ζωές αυτός ο τύπος», ακούγεται να λέει κάποιος από το κοινό.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η σκηνή που προσπαθούσαν να αναπαραστήσουν οι ηθοποιοί ήταν όταν ο Ιντιάνα Τζόουνς ξεπερνά με την ταχύτητά του έναν βράχο, ο οποίος κυλάει από μια παγίδα στην ταινία «Raiders of the Lost Ark».

Η Disney World αποκάλυψε ότι το τραυματισμένο μέλος του προσωπικού «αναρρώνει» και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. «Η ασφάλεια βρίσκεται στην καρδιά αυτού που κάνουμε και αυτό το στοιχείο της παράστασης θα τροποποιηθεί καθώς η ομάδα ασφαλείας μας ολοκληρώνει μια έρευνα για το τι συνέβη», δήλωσε η Disney World που είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα της Disney στον κόσμο.