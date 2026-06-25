Τρόμος στο Πέραμα: Επιβάτης έβγαλε όπλο σε οδηγό λεωφορείου επειδή προσπέρασε τη στάση του

Στιγμές τρόμου επικράτησαν το βράδυ της Τετάρτης (24/6) σε λεωφορείο στο Πέραμα, όταν ένας επιβάτης έβγαλε όπλο μέσα στο όχημα για να απειλήσει τον οδηγό.

Το περιστατικό συνέβη στη γραμμή Νίκαια - Πέραμα, κοντά στην περιοχή Καζάνια, όταν ένας επιβάτης θέλησε να κατέβει στη στάση, χωρίς όμως να πατήσει το κουμπί για το «στοπ».

Μόλις πέρασε τη στάση ο οδηγός, ο άνδρας άρχισε να χτυπάει το κουδούνι και να απαιτεί να σταματήσει το λεωφορείο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε και συνέχισε την πορεία του.

Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταφέρει το MEGA, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο άνδρας έβγαλε όπλο και επιχείρησε να απειλήσει τον οδηγό του λεωφορείου.

Μέσα στο όχημα, στο οποίο βρίσκονταν αρκετοί επιβάτες, επικράτησε πανικός. Τα χειρότερα ωστόσο αποφεύχθηκαν, καθώς ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και ο επίδοξος «πιστολέρο» συνελήφθη.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.