Τρόμος στο Πικέρμι: Διαρρήκτες έσπασαν μπαλκονόπορτα όταν μητέρα με 2 παιδιά ήταν σπίτι - «Ούρλιαζα»

Σκηνές τρόμου έζησαν μια νεαρή μητέρα με τα δύο της παιδιά, όταν αδίστακτοι διαρρήκτες με λοστό εισέβαλαν στο σπίτι της στο Πικέρμι με την ίδια να περιγράφει τρομαγμένη τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες έσπασαν την μπαλκονόπορτα ενώ η γυναίκα και τα παιδιά της βρίσκονταν μέσα. Το περιστατικό συνέβη όταν τρεις κουκουλοφόροι, κρατώντας λοστό, έσπασαν το τζάμι και εισέβαλαν στο σπίτι, ερχόμενοι πρόσωπο με πρόσωπο με τη γυναίκα.

«Άρχισα να ουρλιάζω, βγήκα έξω στο μπαλκόνι, άρχισα να φωνάζω "βοήθεια κλέφτες". Έσπασαν το τζάμι, έβαλαν μέσα τον λοστό. Η πόρτα είχε ήδη ανοίξει. Σε δύο δευτερόλεπτα σίγουρα θα είχαν φτάσει πάνω στα δωμάτια, καθώς η αστυνομία με είχε βάλει τέσσερα λεπτά στην αναμονή. Τρόμαξα πάρα πολύ. Είναι σοκαριστικό να το ζεις αυτό», περιέγραψε στο STAR η μητέρα που έζησε τον εφιάλτη στο σπίτι της.

Σε βίντεο ντοκουμέντο του ίδιου μέσου φαίνεται καρέ καρέ, πως ο διαρρήκτης έχει εισβάλλει σε σπίτι στην περιοχή λίγο πιο κάτω. Άνοιξε τις ντουλάπες και ψάχνει την λεία του.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο ιδιοκτήτης που βρίσκεται μέσα τον αντιλαμβάνεται και αρχίζει να του φωνάζει να φύγει. Οι τέσσερις διαρρήκτες φεύγουν και σέρνονται στο γρασίδι για να μην καταγράψει η κάμερα ασφαλείας τα πρόσωπά τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες περιοχές, οι κάτοικοι ζουν υπό τον φόβο των διαρρηκτών που έχουν ρημάξει την περιοχή, καθώς οι κλοπές είναι συχνό φαινόμενο.