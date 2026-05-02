Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο από 30χρονο που πυροβολούσε στον αέρα- Συνελήφθη με πιστόλι και 57 σφαίρες

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (2/5) ένας 30χρονος Γεωργιανός, ο οποίος πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Νικηφόρου Μανδηλαρά στον Άγιο Δημήτριο, λίγο μετά τις 06:30 το πρωί, έξω από τη μονοκατοικία που διαμένει. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά και εντόπισαν τον 30χρονο Γεωργιανό, περνώντας του χειροπέδες. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα πιστόλι των 9mm και 57 φυσίγγια ίδιου διαμετρήματος, τα οποία είχε κρύψει στο πατάρι του σπιτιού.

Ωστόσο, στην έρευνα που έγινε παρουσία εισαγγελέα, υπήρχε μία ακόμη… έκπληξη καθώς εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία αλλά κι ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Ο 30χρονος Γεωργιανός, ο οποίος ήταν εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ, οδηγήθηκε με χειροπέδες στο ΤΔΕΕ Αγίου Δημητρίου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για τον νόμο περί όπλων.