Τροπολογία Φλωρίδη για ισόβια: Αυξάνεται στα 30 έτη από τα 25 η πραγματική έκτιση ποινής

Το κοινοβουλευτικό κατώφλι πέρασε ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία τα πραγματικά όρια έκτισης ποινής στα ισόβια ανεβαίνουν από τα 25 στα 30 έτη.

«Αυξάνεται από είκοσι πέντε (25) σε τριάντα (30) έτη η ελάχιστη διάρκεια πραγματικής παραμονής στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης καταδικασθέντος που εκτίει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης», αναφέρεται στην τροπολογία η οποία θα ψηφιστεί αργά το βράδυ της Παρασκευής από την Ολομέλεια.

Στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που είχε προκαλέσει η αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της 17Ν, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του αναφορικώς με τα ισόβια, πως ο ίδιος ως υπουργός Δικαιοσύνης ανέβασε το όριο από τα 20 στα 25 χρόνια, καθώς και πως «η Πολιτεία μπορεί ενδεχομένως να σκεφτεί να το πάει στα 30».

Δείτε ολόκληρη την τροπολογία.