Τροπολογία για διευκολύνσεις συμμετοχής των εγκύων και των λεχώνων αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μετά την παραίτηση της δημοτικής συμβούλου Αθηναίων, Διάνας Βουτυράκου, τον Ιούνιο λόγω της ανεπάρκειας του καθεστώτος που ίσχυε μέχρι τότε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφορικά με ρυθμίσεις που να επιτρέπουν πρακτικά τη συμμετοχή των εγκύων και των λεχώνων αιρετών στις διαδικασίες (η απουσία δικαιολογούταν μόνο για λόγους ασθενείας), υιοθετήθηκε τελικά τροπολογία με την οποία θεσπίζονται σχετικές διευκολύνσεις.

Η τροπολογία ήρθε μετά από ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων που καλούσε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, με την αντιδήμαρχο Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας, Μαρία Στρατηγάκη να δηλώνει ότι: «Ένα πρώτο, θετικό βήμα για την ουσιαστική ισότητα και την έμπρακτη στήριξη των γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση φέρει τη σφραγίδα του Δήμου Αθηναίων. Μετά το πρόσφατο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων (24/6/2026), κατατέθηκε τροπολογία η οποία θεσπίζει διευκολύνσεις για τις έγκυες και λεχώνες περιφερειακές, δημοτικές και κοινοτικές συμβούλους».

Οι νέες ρυθμίσεις

Οι νέες ρυθμίσεις που φέρνει η τροπολογία προβλέπουν:

την καθιέρωση υποχρεωτικής εξ αποστάσεως (διαδικτυακή) συμμετοχής των αιρετών γυναικών στις συνεδριάσεις, κατόπιν αιτήματός τους, για ένα διευρυμένο διάστημα που καλύπτει 4 μήνες πριν τον τοκετό και έως 9 μήνες μετά τη γέννηση.

δικαίωμα εξουσιοδότησης άλλου προσώπου για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις περιπτώσεις μυστικών ψηφοφοριών.

Σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αθηναίων σημειώνει πως με την τροπολογία «αποδεικνύεται στην πράξη ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να δείχνει τον δρόμο για κοινωνικές και θεσμικές τομές», ζητώντας παράλληλα να ενσωματωθεί το σύνολο των προτάσεών του, δηλαδή επίσημη αναγνώριση Αυτοτελούς Άδειας Μητρότητας (διάρκειας 17 εβδομάδων), πρόβλεψη για προσωρινή αναπλήρωση από επιλαχόντα/ούσα σύμβουλο σε περιπτώσεις.