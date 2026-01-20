Τροποποίηση προθεσμίας: Οι εργοδότες έχουν περιθώριο έως 17 Φεβρουαρίου για ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Η Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων για τις μισθολογικές περιόδους Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2025, μέχρι την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

Η ίδια ημερομηνία ισχύει και για τη διαβίβαση ΑΠΔ από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και άλλους φορείς για την ασφάλιση εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. – Ι.Δ.Ο.Χ.) προηγούμενων μισθολογικών περιόδων, που πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά με τη νέα γραμμογράφηση της ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στο έγγραφο αρ. πρωτ. 2120927/16.12.2025 του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων των εργοδοτών, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.