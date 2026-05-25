Trump Mobile: Επιβεβαιώνει διαρροή δεδομένων πελατών

Η Trump Mobile επιβεβαίωσε ότι εκτέθηκαν προσωπικά δεδομένα πελατών της στο διαδίκτυο, σε ένα περιστατικό που περιλαμβάνει ονόματα, email, ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμούς κινητών τηλεφώνων και αναγνωριστικά στοιχεία παραγγελιών. Η αποκάλυψη ήρθε αφού χρήστες και ερευνητές εντόπισαν ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν δημόσια προσβάσιμες, με την εταιρεία να παραδέχεται τελικά το πρόβλημα και να αποδίδει το περιστατικό σε τρίτο πάροχο πλατφόρμας που υποστηρίζει ορισμένες από τις λειτουργίες της.



Τι παραδέχτηκε η Trump Mobile

Σύμφωνα με τις αναφορές, η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε παραβίαση στα δικά της συστήματα, στο δίκτυο ή στην υποδομή της, αλλά ότι η διαρροή συνδέεται με τρίτο συνεργάτη. Εκπρόσωπος της Trumb Mobile δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως διέρρευσαν οικονομικά στοιχεία ή περιεχόμενο επικοινωνιών των χρηστών, όμως η παραδοχή αυτή δεν αναιρεί το γεγονός ότι βασικά προσωπικά δεδομένα βρέθηκαν εκτεθειμένα στο διαδίκτυο.

Ποια δεδομένα εκτέθηκαν

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της υπόθεσης είναι το εύρος των δεδομένων που φαίνεται να ήταν προσβάσιμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ονόματα, email, φυσικές διευθύνσεις κατοικίας, αριθμοί τηλεφώνων και κωδικοί παραγγελιών, δηλαδή πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για στοχευμένες απάτες, phishing ή ακόμα και παρενόχληση χρηστών. Σύμφωνα με ιστοσελίδες του εξωτερικού που παρακολουθούν στενά το θέμα, η εταιρεία παραδέχτηκε το περιστατικό μόνο αφότου κάποιοι πελάτες ανέφεραν οι ίδιοι ότι βρήκαν τα στοιχεία τους σε δημόσια θέα στο διαδίκτυο.



Καθυστερημένη αντίδραση και ερωτήματα

Ένα ακόμη σημείο κριτικής είναι ότι η Trump Mobile φέρεται να εξετάζει ακόμη αν πρέπει να ενημερώσει επίσημα όλους τους πελάτες που επηρεάζονται από το περιστατικό. Αυτό έχει προκαλέσει αρνητικές εντυπώσεις, καθώς οι χρήστες που εμπιστεύτηκαν την υπηρεσία βρίσκονται ήδη εκτεθειμένοι χωρίς να είναι βέβαιο ότι έχουν λάβει (ή θα λάβουν κάποια) ειδοποίηση. Παράλληλα, δεν έχει κατονομαστεί ο τρίτος αυτός πάροχος, κάτι που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το πού ακριβώς εντοπίζεται η ευθύνη.

Διαδίκτυο και δεδομένα

Η υπόθεση δείχνει για ακόμη μία φορά ότι ακόμη και όταν μια εταιρεία δεν παραβιάζεται άμεσα, οι πελάτες της μπορεί να «πληρώσουν το τίμημα» ενός κενού ασφαλείας ή μιας απροσεξίας συνεργαζόμενης πλατφόρμας και υπενθυμίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα όπως διευθύνσεις και τηλέφωνα μπορούν να αξιοποιηθούν κακόβουλα ακόμη και χωρίς οικονομικές πληροφορίες.